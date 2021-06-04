Глава Роспотребнадзора заявила, что «Санитарный щит» должен быть комфортным для людей

Москва, 4 июня. Глава Роспотребнадзора Анна Попова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявила, что проект «Социальный щит» должен быть комфортным и удобным для людей.

Она отметила, что это сложная задача, но специалисты поставили ее во главе угла. Попова рассказала, что главный лозунг «Санитарного щита» — «Эпидемия без локдауна».

Глава Роспотребнадзора заявила, что основная задача проекта — обеспечение функционирования страны и экономики. Она подчеркнула, что необходимо сделать все, чтобы не дать инфекции распространяться.

Попова рассказала, что проект позволит защитить страну от эпидемических шоков. Таким образом, Россия будет территорией безопасности для здоровья, добавила эксперт.

Ранее сообщалось, что нейросеть поможет российским ученым анализировать эпидемиологическую ситуацию в стране. Уникальная система анализа эпидемиологической ситуации может появиться в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.