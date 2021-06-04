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новостей
13:56
Ливия
Визит премьера Испании и продление оружейного эмбарго — что произошло в Ливии 3 июня
13:55
Экономика
Кудрин оценил шансы бюджетной системы РФ выдержать возможный кризис
13:55
Экономика
Экономист Колташов оценил перспективы отказа России от доллара
13:54
Политика
Песков: у России нет враждебности к Эстонии
13:54
Происшествия
Массовое ДТП заблокировало движение на мосту Лужники в Москве
13:54
Общество
Сибирячка выставила свою девственность на продажу за 20 тысяч долларов
13:54
Происшествия
В Ялте суд заключил под стражу обвиняемого в превышении полномочий чиновника
13:54
Общество
Власти Дагестана снесут часть долгостроев
13:52
Общество
Совместная победа: как Роспотребнадзор приложил руку к созданию «ЭпиВакКороны»
13:51
Политика
Кремль ответил ФБР на слова о российских хакерах
13:48
Политика
Эффективность «Спутника V» против индийского штамма коронавируса проверили в России
13:47
Общество
Чернышенко объяснил важность цифровизации на примере ситуации с пандемией
13:46
Общество
Глава Роспотребнадзора заявила, что «Санитарный щит» должен быть комфортным для людей
13:46
Ближний Восток
В Дубае все чаще встречаются самые ядовитые в мире пауки
13:46
Ближний Восток
Поставки оружия боевикам и убийства журналистов: мафиози Пекер продолжает разоблачать политиков Турции
13:41
Общество
«Государство» обыграло «Бизнес» в товарищеском баскетбольном матче на ПМЭФ
13:41
ФАН-ТВ
ФАН поздравляет Алексея Навального с Днем рождения!
13:41
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В США рассказали, какое оружие отобьет у Украины желание воевать с Россией
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Глава Роспотребнадзора заявила, что «Санитарный щит» должен быть комфортным для людей

Общество
Глава Роспотребнадзора заявила, что «Санитарный щит» должен быть комфортным для людей
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 4 июня. Глава Роспотребнадзора Анна Попова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявила, что проект «Социальный щит» должен быть комфортным и удобным для людей.

Она отметила, что это сложная задача, но специалисты поставили ее во главе угла. Попова рассказала, что главный лозунг «Санитарного щита» — «Эпидемия без локдауна».

Глава Роспотребнадзора заявила, что основная задача проекта — обеспечение функционирования страны и экономики. Она подчеркнула, что необходимо сделать все, чтобы не дать инфекции распространяться.

Попова рассказала, что проект позволит защитить страну от эпидемических шоков. Таким образом, Россия будет территорией безопасности для здоровья, добавила эксперт.

Ранее сообщалось, что нейросеть поможет российским ученым анализировать эпидемиологическую ситуацию в стране. Уникальная система анализа эпидемиологической ситуации может появиться в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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роспотребнадзор проект санитарный щит
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