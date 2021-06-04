Санкт-Петербург, 4 июня. Опасения Эстонии касательно отношения Москвы к Таллину не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

У России нет враждебности к Эстонии, подчеркнул официальный представитель Кремля на полях Петербургского международного экономического форума.

Ранее экс-президент Эстонии Тоомас Ильвес грубо высказался о сенаторе Алексее Пушкове, который заявил о проблемах с финансированием армии Украины из-за открытия «Северного потока — 2». В ответ парламентарий заблокировал эстонского политика в Twitter.