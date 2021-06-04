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новостей
13:56
Ливия
Визит премьера Испании и продление оружейного эмбарго — что произошло в Ливии 3 июня
13:55
Экономика
Кудрин оценил шансы бюджетной системы РФ выдержать возможный кризис
13:55
Экономика
Экономист Колташов оценил перспективы отказа России от доллара
13:54
Политика
Песков: у России нет враждебности к Эстонии
13:54
Происшествия
Массовое ДТП заблокировало движение на мосту Лужники в Москве
13:54
Общество
Сибирячка выставила свою девственность на продажу за 20 тысяч долларов
13:54
Происшествия
В Ялте суд заключил под стражу обвиняемого в превышении полномочий чиновника
13:54
Общество
Власти Дагестана снесут часть долгостроев
13:52
Общество
Совместная победа: как Роспотребнадзор приложил руку к созданию «ЭпиВакКороны»
13:51
Политика
Кремль ответил ФБР на слова о российских хакерах
13:48
Политика
Эффективность «Спутника V» против индийского штамма коронавируса проверили в России
13:47
Общество
Чернышенко объяснил важность цифровизации на примере ситуации с пандемией
13:46
Общество
Глава Роспотребнадзора заявила, что «Санитарный щит» должен быть комфортным для людей
13:46
Ближний Восток
В Дубае все чаще встречаются самые ядовитые в мире пауки
13:46
Ближний Восток
Поставки оружия боевикам и убийства журналистов: мафиози Пекер продолжает разоблачать политиков Турции
13:41
Общество
«Государство» обыграло «Бизнес» в товарищеском баскетбольном матче на ПМЭФ
13:41
ФАН-ТВ
ФАН поздравляет Алексея Навального с Днем рождения!
13:41
Политика
В США рассказали, какое оружие отобьет у Украины желание воевать с Россией
13:40
Экономика
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Кудрин оценил шансы бюджетной системы РФ выдержать возможный кризис

Экономика
Кудрин оценил шансы бюджетной системы РФ выдержать возможный кризис
pixabay.com

Санкт-Петербург, 4 июня. Внутренняя бюджетная система выдержит кризис, если он произойдет. Мнением поделился глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

Соответствующей информацией Алексей Кудрин поделился в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021). По его словам, российская экономика продемонстрирует повышение в текущем году. При этом показатели развития будут зависеть от пандемии коронавируса, передает ТАСС.

«Наша страна готова к таким серьезным кризисам», — добавил он.

Глава Счетной палаты также сообщил, что решение отказаться от американской национальной валюты в структуре ФНБ считается крайне вынужденным действием. По его мнению, инициатива никак не повлияет на повседневную жизнь рядовых граждан страны.

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кудрин кризис бюджетная система
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