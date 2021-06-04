Кудрин оценил шансы бюджетной системы РФ выдержать возможный кризис

Санкт-Петербург, 4 июня. Внутренняя бюджетная система выдержит кризис, если он произойдет. Мнением поделился глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

Соответствующей информацией Алексей Кудрин поделился в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021). По его словам, российская экономика продемонстрирует повышение в текущем году. При этом показатели развития будут зависеть от пандемии коронавируса, передает ТАСС.

«Наша страна готова к таким серьезным кризисам», — добавил он.

Глава Счетной палаты также сообщил, что решение отказаться от американской национальной валюты в структуре ФНБ считается крайне вынужденным действием. По его мнению, инициатива никак не повлияет на повседневную жизнь рядовых граждан страны.