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новостей
13:56
Ливия
Визит премьера Испании и продление оружейного эмбарго — что произошло в Ливии 3 июня
13:55
Экономика
Кудрин оценил шансы бюджетной системы РФ выдержать возможный кризис
13:55
Экономика
Экономист Колташов оценил перспективы отказа России от доллара
13:54
Политика
Песков: у России нет враждебности к Эстонии
13:54
Происшествия
Массовое ДТП заблокировало движение на мосту Лужники в Москве
13:54
Общество
Сибирячка выставила свою девственность на продажу за 20 тысяч долларов
13:54
Происшествия
В Ялте суд заключил под стражу обвиняемого в превышении полномочий чиновника
13:54
Общество
Власти Дагестана снесут часть долгостроев
13:52
Общество
Совместная победа: как Роспотребнадзор приложил руку к созданию «ЭпиВакКороны»
13:51
Политика
Кремль ответил ФБР на слова о российских хакерах
13:48
Политика
Эффективность «Спутника V» против индийского штамма коронавируса проверили в России
13:47
Общество
Чернышенко объяснил важность цифровизации на примере ситуации с пандемией
13:46
Общество
Глава Роспотребнадзора заявила, что «Санитарный щит» должен быть комфортным для людей
13:46
Ближний Восток
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13:46
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«Государство» обыграло «Бизнес» в товарищеском баскетбольном матче на ПМЭФ

Общество
«Государство» обыграло «Бизнес» в товарищеском баскетбольном матче на ПМЭФ
ТАСС  /  Демьянчук Александр

Санкт-Петербург, 4 июня. Баскетбольный клуб Сколково организовал товарищеский гала-матч между командами «Государство» и «Бизнес» в рамках петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Представители российского бизнеса играли с численным перевесом, за них выступали 14 спортсменов. А государственные деятели выступали в меньшинстве — 8 человек. В самом начале игры «Бизнес» претендовал на победу, однако политикам удалось сразу же отыграть небольшой разрыв. За всю игру у предпринимателей было зафиксировано большое количество нарушений, за что они получали штрафы.

Несмотря на все сложности, «Государству» удалось одержать победу с небольшим численным перевесом. Слаженный матч завершился со счетом 65:61. Однако игроки решили, что в состязании победу одержала дружба.

В пресс-службе Росконгресса, который занимался организацией ПМЭФ, отметили, что матч был организован для поддержания дружеской атмосферы форума. Издание «Вести Подмосковья» сообщает, что генеральным спонсором игры выступила компания Металлоинвест.

В связи с распространением коронавируса власти Санкт-петербурга приняли решение о переносе всех массовых и культурных событий. Значимые мероприятия пройдут во время проведения ПМЭФ, Евро-2020 и праздника выпускников «Алые паруса».

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баскетбол пмэф сколково
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