«Государство» обыграло «Бизнес» в товарищеском баскетбольном матче на ПМЭФ

Санкт-Петербург, 4 июня. Баскетбольный клуб Сколково организовал товарищеский гала-матч между командами «Государство» и «Бизнес» в рамках петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Представители российского бизнеса играли с численным перевесом, за них выступали 14 спортсменов. А государственные деятели выступали в меньшинстве — 8 человек. В самом начале игры «Бизнес» претендовал на победу, однако политикам удалось сразу же отыграть небольшой разрыв. За всю игру у предпринимателей было зафиксировано большое количество нарушений, за что они получали штрафы.

Несмотря на все сложности, «Государству» удалось одержать победу с небольшим численным перевесом. Слаженный матч завершился со счетом 65:61. Однако игроки решили, что в состязании победу одержала дружба.

В пресс-службе Росконгресса, который занимался организацией ПМЭФ, отметили, что матч был организован для поддержания дружеской атмосферы форума. Издание «Вести Подмосковья» сообщает, что генеральным спонсором игры выступила компания Металлоинвест.

В связи с распространением коронавируса власти Санкт-петербурга приняли решение о переносе всех массовых и культурных событий. Значимые мероприятия пройдут во время проведения ПМЭФ, Евро-2020 и праздника выпускников «Алые паруса».