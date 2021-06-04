В США рассказали, какое оружие отобьет у Украины желание воевать с Россией

Вашингтон, 4 июня. Украина столкнется с серьезными проблемами, если попытается напасть на Россию, которая сегодня обладает самими передовыми типами вооружений.

В публикации американского издания The National Interest говорится, что ВСУ не могут похвастаться передовыми боевыми системами. По словам авторов, в случае военного противостояния противоракетная оборона России окажется украинской армии не по зубам.

В публикации отмечается, что российские рубежи надежно защищены комплексами С-400 «Триумф», которые способны поражать цели на расстоянии 400 километров.

«Грозные Су-35С без труда справятся с украинскими боевыми самолетами, они способны нанести сокрушительные и высокоточные удары», — говорится в статье.

Кроме того, в случае агрессии в свой адрес Россия может пустить в ход танки Т-90А и Т-90М, которые не оставят шансов малочисленным украинским Т-84 «Оплот». Эксперты также обратили внимание на наличие у российских войск гаубиц 2С19 «Мста-С», отличающихся скорострельностью и высокой дальностью стрельбы. Аналитики издания пришли к выводу, что превосходство России в небе и на земле является безусловным, а наличие внушительного арсенала отобьет у Украины желание воевать со столь грозным оппонентом.

Ранее сообщалось, что на Украине все чаще можно услышать агрессивную риторику в адрес России. При этом в Кремле неоднократно заявляли, что отношения между странами нуждаются в перезагрузке и выстраивании диалога в мирном русле, передает infox.