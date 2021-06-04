Дробыш рассказал, как Пугачева вернула его из Финляндии в Россию

Москва, 4 июня. Известный продюсер и композитор Виктор Дробыш рассказал, как певица Алла Пугачева скупила у него почти все песни, что позволило ему вернуться из Финляндии в Россию.

Композитор уехал из России в начале 90-х. В Германии вместе с группой он провалился, выпустив неудачный альбом. После этого он переехал в Финляндию, где вместе с двумя сыновьями жила его жена, поэтесса Елена Стюф. Дробышу приходилось подрабатывать садовником.

Однажды к нему пришла звезда российской эстрады Пугачева и скупила разом все его песни для своей наследницы Кристины Орбакайте.

««Свет твоей любви» и другие композиции стали очень популярными. Она большое дело сделала. Ничего не спев, но вернув меня в Россию из Финляндии», — признался композитор в студии программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

Он подчеркнул, что Примадонна не прогадала, так как все купленные ею композиции для дочери стали хитами и принесли славу не только Орбакайте, но и ему самому. Это сотрудничество позволило ему вернуться на родину, где он сразу же получил популярность.

Дробыш до сих пор остается благодарен Пугачевой за дружбу и сотрудничество. Недавно продюсер опубликовал фото с Примадонной, заявив, что без нее его не было бы.