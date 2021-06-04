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новостей
13:56
Ливия
Визит премьера Испании и продление оружейного эмбарго — что произошло в Ливии 3 июня
13:55
Экономика
Кудрин оценил шансы бюджетной системы РФ выдержать возможный кризис
13:55
Экономика
Экономист Колташов оценил перспективы отказа России от доллара
13:54
Политика
Песков: у России нет враждебности к Эстонии
13:54
Происшествия
Массовое ДТП заблокировало движение на мосту Лужники в Москве
13:54
Общество
Сибирячка выставила свою девственность на продажу за 20 тысяч долларов
13:54
Происшествия
В Ялте суд заключил под стражу обвиняемого в превышении полномочий чиновника
13:54
Общество
Власти Дагестана снесут часть долгостроев
13:52
Общество
Совместная победа: как Роспотребнадзор приложил руку к созданию «ЭпиВакКороны»
13:51
Политика
Кремль ответил ФБР на слова о российских хакерах
13:48
Политика
Эффективность «Спутника V» против индийского штамма коронавируса проверили в России
13:47
Общество
Чернышенко объяснил важность цифровизации на примере ситуации с пандемией
13:46
Общество
Глава Роспотребнадзора заявила, что «Санитарный щит» должен быть комфортным для людей
13:46
Ближний Восток
В Дубае все чаще встречаются самые ядовитые в мире пауки
13:46
Ближний Восток
Поставки оружия боевикам и убийства журналистов: мафиози Пекер продолжает разоблачать политиков Турции
13:41
Общество
«Государство» обыграло «Бизнес» в товарищеском баскетбольном матче на ПМЭФ
13:41
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Дробыш рассказал, как Пугачева вернула его из Финляндии в Россию

Шоу-бизнес
Дробыш рассказал, как Пугачева вернула его из Финляндии в Россию
instagram.com  /  @vdrobysh

Москва, 4 июня. Известный продюсер и композитор Виктор Дробыш рассказал, как певица Алла Пугачева скупила у него почти все песни, что позволило ему вернуться из Финляндии в Россию.

Композитор уехал из России в начале 90-х. В Германии вместе с группой он провалился, выпустив неудачный альбом. После этого он переехал в Финляндию, где вместе с двумя сыновьями жила его жена, поэтесса Елена Стюф. Дробышу приходилось подрабатывать садовником.

Однажды к нему пришла звезда российской эстрады Пугачева и скупила разом все его песни для своей наследницы Кристины Орбакайте.

««Свет твоей любви» и другие композиции стали очень популярными. Она большое дело сделала. Ничего не спев, но вернув меня в Россию из Финляндии», — признался композитор в студии программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

Он подчеркнул, что Примадонна не прогадала, так как все купленные ею композиции для дочери стали хитами и принесли славу не только Орбакайте, но и ему самому. Это сотрудничество позволило ему вернуться на родину, где он сразу же получил популярность.

Дробыш до сих пор остается благодарен Пугачевой за дружбу и сотрудничество. Недавно продюсер опубликовал фото с Примадонной, заявив, что без нее его не было бы.

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Все новости / Шоу-бизнес / Дробыш рассказал, как Пугачева вернула его из Финляндии в Россию
орбакайте пугачева дробыш
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