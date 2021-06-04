Правоохранители разыскивают подозреваемую в убийстве екатеринбурженку

Екатеринбург, 4 июня. Сотрудники СКР и полиция разыскивают жительницу административного центра, которая подозревается в убийстве человека.

В ходе расследования уголовного дела об убийстве была установлена причастность 32-летней девушки к совершению преступления. В настоящее время она скрывается от полиции.

Сотрудники правоохранительных органов просят всех, кто располагает информацией о местонахождении подозреваемой, обратиться в полицию.

Правоохранители возбудили дело об убийстве после исчезновения туристки на Урале, сообщал ФАН. Женщина отправилась в путешествие, но так и не вернулась.