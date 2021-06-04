Власти США описали военные достижения России словами «это уже не та страна»

Вашингтон, 4 июня. Американский Центр военно-морского анализа обнародовал доклад, описывающий достижения РФ в оборонной сфере. Власти США неохотно, но все же признали российские военные достижения.

В докладе признают, что Россия «уже не та страна», какой была несколько лет ранее. В стране уделяют много внимания современным разработкам и внедрению искусственного интеллекта в вооружения. Также сложно не заметить российское информационное доминирование, наличие роботизированных боевых установок и «роя дронов», передает РИА Новости.

Ощутимый прогресс в России наблюдается после реформы вооруженных сил страны. Изменения, которые начались в 2009 году позволили серьезно повысить боевые возможности.

«Вооруженные силы России с каждым годом становятся все более высокотехнологичными, повышается уровень взаимодействия между видами войск, растет гибкость их применения», — говорится в сообщении.

Кроме этого, в РФ не боятся экспериментов и освоения новых подходов, резюмировали в США.

Ранее сообщалось, что в Пентагоне выразили обеспокоенность большим арсеналом гиперзвуковых ракет у противников США. Также оппоненты американцев обладают внушительным запасом баллистических ракет, добавили в военном ведомстве.

Недавно сайт 360tv.ru сообщил, что Пентагон озвучил план, как ускорить развертывание гиперзвуковых вооружений. Для этих целей уже даже заложили бюджет на 2022 финансовый год.