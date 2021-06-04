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Политика
Песков: у России нет враждебности к Эстонии
13:54
Происшествия
Массовое ДТП заблокировало движение на мосту Лужники в Москве
13:54
Общество
Сибирячка выставила свою девственность на продажу за 20 тысяч долларов
13:54
Происшествия
В Ялте суд заключил под стражу обвиняемого в превышении полномочий чиновника
13:54
Общество
Власти Дагестана снесут часть долгостроев
13:52
Экономика
Кудрин оценил шансы бюджетной системы РФ выдержать возможный кризис
13:52
Общество
Совместная победа: как Роспотребнадзор приложил руку к созданию «ЭпиВакКороны»
13:51
Политика
Кремль ответил ФБР на слова о российских хакерах
13:48
Политика
Эффективность «Спутника V» против индийского штамма коронавируса проверили в России
13:47
Общество
Чернышенко объяснил важность цифровизации на примере ситуации с пандемией
13:46
Общество
Глава Роспотребнадзора заявила, что «Санитарный щит» должен быть комфортным для людей
13:46
Ближний Восток
В Дубае все чаще встречаются самые ядовитые в мире пауки
13:46
Ближний Восток
Поставки оружия боевикам и убийства журналистов: мафиози Пекер продолжает разоблачать политиков Турции
13:41
Общество
«Государство» обыграло «Бизнес» в товарищеском баскетбольном матче на ПМЭФ
13:41
ФАН-ТВ
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13:41
Политика
В США рассказали, какое оружие отобьет у Украины желание воевать с Россией
13:40
Экономика
Чернышенко оценил популярность туристического кешбэка в России
13:40
Происшествия
Самолет с неисправным шасси благополучно приземлился в Шереметьево
13:40
Общество
Вице-премьер РФ Чернышенко назвал возможные сроки появления 6G в России
13:38
Шоу-бизнес
Дробыш рассказал, как Пугачева вернула его из Финляндии в Россию
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Власти США описали военные достижения России словами «это уже не та страна»

Армия
Власти США описали военные достижения России словами «это уже не та страна»
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 4 июня. Американский Центр военно-морского анализа обнародовал доклад, описывающий достижения РФ в оборонной сфере. Власти США неохотно, но все же признали российские военные достижения.

В докладе признают, что Россия «уже не та страна», какой была несколько лет ранее. В стране уделяют много внимания современным разработкам и внедрению искусственного интеллекта в вооружения. Также сложно не заметить российское информационное доминирование, наличие роботизированных боевых установок и «роя дронов», передает РИА Новости.

Ощутимый прогресс в России наблюдается после реформы вооруженных сил страны. Изменения, которые начались в 2009 году позволили серьезно повысить боевые возможности.

«Вооруженные силы России с каждым годом становятся все более высокотехнологичными, повышается уровень взаимодействия между видами войск, растет гибкость их применения», — говорится в сообщении.

Кроме этого, в РФ не боятся экспериментов и освоения новых подходов, резюмировали в США.

Ранее сообщалось, что в Пентагоне выразили обеспокоенность большим арсеналом гиперзвуковых ракет у противников США. Также оппоненты американцев обладают внушительным запасом баллистических ракет, добавили в военном ведомстве.

Недавно сайт 360tv.ru сообщил, что Пентагон озвучил план, как ускорить развертывание гиперзвуковых вооружений. Для этих целей уже даже заложили бюджет на 2022 финансовый год.

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сша пентагон оборонная сфера военные разработки
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