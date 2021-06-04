Вице-премьер РФ Чернышенко назвал возможные сроки появления 6G в России

Москва, 4 июня. Внедрение в России шестого поколения мобильных связей — это вопрос времени, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Согласно заявлению зампреда Правительства РФ на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), 6G в Российской Федерации могут запустить примерно через десять лет.

«Я думаю, что это вопрос десяти лет», — подчеркнул он.

В 16 локациях в Петербурге и пригородах запустили пилотную пользовательскую сеть 5G в диапазоне 4,9 ГГц. Как сообщалось ранее, эту информацию подтвердили в ПАО «МТС».