Застрявшую копытом в кровати лошадь освободили в ХМАО

Ханты-Мансийск, 4 июня. Инцидент произошел на улице Романтиков в городе Нягань. Спасатели освободили лошадь, застрявшую копытом в металлической кровати.

Как лошади удалось попасть в ловушку, в спасательном ведомстве не уточнили. Она попала в каркас кровати копытом и не могла самостоятельно его вытащить.

Хозяин также не смог помочь животному и обратился к сотрудникам «Центроспас-Югория». Впоследствии они отогнули край конструкции с помощью специального оборудования.

Жители двора в Малом Коптевском проезде и члены отряда «СпасРезерв» достали маленького котенка из-под капота автомобиля, сообщал ФАН. Его передали на лечение ветеринарам.