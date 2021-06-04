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новостей
13:54
Политика
Песков: у России нет враждебности к Эстонии
13:54
Происшествия
Массовое ДТП заблокировало движение на мосту Лужники в Москве
13:54
Общество
Сибирячка выставила свою девственность на продажу за 20 тысяч долларов
13:54
Происшествия
В Ялте суд заключил под стражу обвиняемого в превышении полномочий чиновника
13:54
Общество
Власти Дагестана снесут часть долгостроев
13:52
Экономика
Кудрин оценил шансы бюджетной системы РФ выдержать возможный кризис
13:52
Общество
Совместная победа: как Роспотребнадзор приложил руку к созданию «ЭпиВакКороны»
13:51
Политика
Кремль ответил ФБР на слова о российских хакерах
13:48
Политика
Эффективность «Спутника V» против индийского штамма коронавируса проверили в России
13:47
Общество
Чернышенко объяснил важность цифровизации на примере ситуации с пандемией
13:46
Общество
Глава Роспотребнадзора заявила, что «Санитарный щит» должен быть комфортным для людей
13:46
Ближний Восток
В Дубае все чаще встречаются самые ядовитые в мире пауки
13:46
Ближний Восток
Поставки оружия боевикам и убийства журналистов: мафиози Пекер продолжает разоблачать политиков Турции
13:41
Общество
«Государство» обыграло «Бизнес» в товарищеском баскетбольном матче на ПМЭФ
13:41
ФАН-ТВ
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13:41
Политика
В США рассказали, какое оружие отобьет у Украины желание воевать с Россией
13:40
Экономика
Чернышенко оценил популярность туристического кешбэка в России
13:40
Происшествия
Самолет с неисправным шасси благополучно приземлился в Шереметьево
13:40
Общество
Вице-премьер РФ Чернышенко назвал возможные сроки появления 6G в России
13:38
Шоу-бизнес
Дробыш рассказал, как Пугачева вернула его из Финляндии в Россию
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Застрявшую копытом в кровати лошадь освободили в ХМАО

  /   Обновлено: 04 июня 2021 13:31
Общество
Застрявшую копытом в кровати лошадь освободили в ХМАО
pixabay.com  /  Capri23auto

Ханты-Мансийск, 4 июня. Инцидент произошел на улице Романтиков в городе Нягань. Спасатели освободили лошадь, застрявшую копытом в металлической кровати.

Как лошади удалось попасть в ловушку, в спасательном ведомстве не уточнили. Она попала в каркас кровати копытом и не могла самостоятельно его вытащить.

Хозяин также не смог помочь животному и обратился к сотрудникам «Центроспас-Югория». Впоследствии они отогнули край конструкции с помощью специального оборудования.

Жители двора в Малом Коптевском проезде и члены отряда «СпасРезерв» достали маленького котенка из-под капота автомобиля, сообщал ФАН. Его передали на лечение ветеринарам.

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Все новости / Общество / Застрявшую копытом в кровати лошадь освободили в ХМАО
ханты-мансийск лошадь хорошие новости россии
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