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13:54
Политика
Песков: у России нет враждебности к Эстонии
13:54
Происшествия
Массовое ДТП заблокировало движение на мосту Лужники в Москве
13:54
Общество
Сибирячка выставила свою девственность на продажу за 20 тысяч долларов
13:54
Происшествия
В Ялте суд заключил под стражу обвиняемого в превышении полномочий чиновника
13:54
Общество
Власти Дагестана снесут часть долгостроев
13:52
Экономика
Кудрин оценил шансы бюджетной системы РФ выдержать возможный кризис
13:52
Общество
Совместная победа: как Роспотребнадзор приложил руку к созданию «ЭпиВакКороны»
13:51
Политика
Кремль ответил ФБР на слова о российских хакерах
13:48
Политика
Эффективность «Спутника V» против индийского штамма коронавируса проверили в России
13:47
Общество
Чернышенко объяснил важность цифровизации на примере ситуации с пандемией
13:46
Общество
Глава Роспотребнадзора заявила, что «Санитарный щит» должен быть комфортным для людей
13:46
Ближний Восток
В Дубае все чаще встречаются самые ядовитые в мире пауки
13:46
Ближний Восток
Поставки оружия боевикам и убийства журналистов: мафиози Пекер продолжает разоблачать политиков Турции
13:41
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«Государство» обыграло «Бизнес» в товарищеском баскетбольном матче на ПМЭФ
13:41
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Чернышенко оценил популярность туристического кешбэка в России

Экономика
Чернышенко оценил популярность туристического кешбэка в России
gazprom-media.com  /  АО «Газпром-медиа Холдинг»

Санкт-Петербург, 4 июня. Почти миллиард рублей возврата произошел по системе туристического кешбэка за время существования этой программы. На это указал зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

В стране развернуты региональные штабы, которые организуют отдых на отечественных курортах. Кроме того, власти видят все детские лагеря и понимают, какое число людей отдыхает, отметил Чернышенко на ПМЭФ-2021.

Он также уделил внимание российским курортам в этом году. Поскольку популярнейшие туристические направления России — Крым и Сочи — переполнены, россиянам стоит рассмотреть варианты других интересных мест. Например, это может быть Мурманск, способный заменить норвежские фьорды, или города, которые участвовали в подготовке ЧМ по футболу. Также недооценены направления на Азов и Каспий, добавил Чернышенко.

Президент РФ Владимир Путин ранее поддержал идею расширить программу детского туристического кешбэка. Он назвал решение правительства «абсолютно очевидно правильным шагом» и выразил надежду, что реализация осуществится без технических проблем.

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туризм курорты кешбэк чернышенко
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