Чернышенко оценил популярность туристического кешбэка в России

Санкт-Петербург, 4 июня. Почти миллиард рублей возврата произошел по системе туристического кешбэка за время существования этой программы. На это указал зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

В стране развернуты региональные штабы, которые организуют отдых на отечественных курортах. Кроме того, власти видят все детские лагеря и понимают, какое число людей отдыхает, отметил Чернышенко на ПМЭФ-2021.

Он также уделил внимание российским курортам в этом году. Поскольку популярнейшие туристические направления России — Крым и Сочи — переполнены, россиянам стоит рассмотреть варианты других интересных мест. Например, это может быть Мурманск, способный заменить норвежские фьорды, или города, которые участвовали в подготовке ЧМ по футболу. Также недооценены направления на Азов и Каспий, добавил Чернышенко.

Президент РФ Владимир Путин ранее поддержал идею расширить программу детского туристического кешбэка. Он назвал решение правительства «абсолютно очевидно правильным шагом» и выразил надежду, что реализация осуществится без технических проблем.