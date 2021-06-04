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новостей
13:56
Ливия
Визит премьера Испании и продление оружейного эмбарго — что произошло в Ливии 3 июня
13:55
Экономика
Кудрин оценил шансы бюджетной системы РФ выдержать возможный кризис
13:55
Экономика
Экономист Колташов оценил перспективы отказа России от доллара
13:54
Политика
Песков: у России нет враждебности к Эстонии
13:54
Происшествия
Массовое ДТП заблокировало движение на мосту Лужники в Москве
13:54
Общество
Сибирячка выставила свою девственность на продажу за 20 тысяч долларов
13:54
Происшествия
В Ялте суд заключил под стражу обвиняемого в превышении полномочий чиновника
13:54
Общество
Власти Дагестана снесут часть долгостроев
13:52
Общество
Совместная победа: как Роспотребнадзор приложил руку к созданию «ЭпиВакКороны»
13:51
Политика
Кремль ответил ФБР на слова о российских хакерах
13:48
Политика
Эффективность «Спутника V» против индийского штамма коронавируса проверили в России
13:47
Общество
Чернышенко объяснил важность цифровизации на примере ситуации с пандемией
13:46
Общество
Глава Роспотребнадзора заявила, что «Санитарный щит» должен быть комфортным для людей
13:46
Ближний Восток
В Дубае все чаще встречаются самые ядовитые в мире пауки
13:46
Ближний Восток
Поставки оружия боевикам и убийства журналистов: мафиози Пекер продолжает разоблачать политиков Турции
13:41
Общество
«Государство» обыграло «Бизнес» в товарищеском баскетбольном матче на ПМЭФ
13:41
ФАН-ТВ
ФАН поздравляет Алексея Навального с Днем рождения!
13:41
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В США рассказали, какое оружие отобьет у Украины желание воевать с Россией
13:40
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Порошенко могут принудительно доставить на допрос в Генпрокуратуру Украины

Политика
Порошенко могут принудительно доставить на допрос в Генпрокуратуру Украины
president.gov.ua  /  Адміністрація Президента України

Киев, 4 июня. Генпрокуратура Украины не исключила принудительного допроса экс-президента страны Петра Порошенко.

Как сообщила генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова, она одобрит процедуру принудительного привода Порошенко на допрос, если соответствующий запрос поступит в ведомство.

«Как только ко мне обратится следователь по согласованию о ходатайстве применить к нему принудительный привод, я его применю», — сообщила Венедиктова.

Порошенко является свидетелем по делу о государственной измене, он много раз не являлся на допросы в Службу безопасности Украины (СБУ). Фигурантом дела значится глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук, находящийся сейчас под домашним арестом.

Ранее Порошенко призвал американских сенаторов организовать встречу президента США Джо Байдена и действующего украинского лидера Владимира Зеленского. Он рассчитывает, что переговоры с Зеленским состоятся перед встречей Байдена и его российского коллеги Владимира Путина в Женеве.

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Все новости / Политика / Порошенко могут принудительно доставить на допрос в Генпрокуратуру Украины
украина порошенко допрос
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