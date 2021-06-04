Порошенко могут принудительно доставить на допрос в Генпрокуратуру Украины

Киев, 4 июня. Генпрокуратура Украины не исключила принудительного допроса экс-президента страны Петра Порошенко.

Как сообщила генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова, она одобрит процедуру принудительного привода Порошенко на допрос, если соответствующий запрос поступит в ведомство.

«Как только ко мне обратится следователь по согласованию о ходатайстве применить к нему принудительный привод, я его применю», — сообщила Венедиктова.

Порошенко является свидетелем по делу о государственной измене, он много раз не являлся на допросы в Службу безопасности Украины (СБУ). Фигурантом дела значится глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук, находящийся сейчас под домашним арестом.

Ранее Порошенко призвал американских сенаторов организовать встречу президента США Джо Байдена и действующего украинского лидера Владимира Зеленского. Он рассчитывает, что переговоры с Зеленским состоятся перед встречей Байдена и его российского коллеги Владимира Путина в Женеве.