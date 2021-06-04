Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
04 июня 13:56
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:54
Политика
Песков: у России нет враждебности к Эстонии
13:54
Происшествия
Массовое ДТП заблокировало движение на мосту Лужники в Москве
13:54
Общество
Сибирячка выставила свою девственность на продажу за 20 тысяч долларов
13:54
Происшествия
В Ялте суд заключил под стражу обвиняемого в превышении полномочий чиновника
13:54
Общество
Власти Дагестана снесут часть долгостроев
13:52
Экономика
Кудрин оценил шансы бюджетной системы РФ выдержать возможный кризис
13:52
Общество
Совместная победа: как Роспотребнадзор приложил руку к созданию «ЭпиВакКороны»
13:51
Политика
Кремль ответил ФБР на слова о российских хакерах
13:48
Политика
Эффективность «Спутника V» против индийского штамма коронавируса проверили в России
13:47
Общество
Чернышенко объяснил важность цифровизации на примере ситуации с пандемией
13:46
Общество
Глава Роспотребнадзора заявила, что «Санитарный щит» должен быть комфортным для людей
13:46
Ближний Восток
В Дубае все чаще встречаются самые ядовитые в мире пауки
13:46
Ближний Восток
Поставки оружия боевикам и убийства журналистов: мафиози Пекер продолжает разоблачать политиков Турции
13:41
Общество
«Государство» обыграло «Бизнес» в товарищеском баскетбольном матче на ПМЭФ
13:41
ФАН-ТВ
ФАН поздравляет Алексея Навального с Днем рождения!
13:41
Политика
В США рассказали, какое оружие отобьет у Украины желание воевать с Россией
13:40
Экономика
Чернышенко оценил популярность туристического кешбэка в России
13:40
Происшествия
Самолет с неисправным шасси благополучно приземлился в Шереметьево
13:40
Общество
Вице-премьер РФ Чернышенко назвал возможные сроки появления 6G в России
13:38
Шоу-бизнес
Дробыш рассказал, как Пугачева вернула его из Финляндии в Россию
Все новости
04 июня 13:56
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:54
Политика
Песков: у России нет враждебности к Эстонии
13:54
Происшествия
Массовое ДТП заблокировало движение на мосту Лужники в Москве
13:54
Общество
Сибирячка выставила свою девственность на продажу за 20 тысяч долларов
13:54
Происшествия
В Ялте суд заключил под стражу обвиняемого в превышении полномочий чиновника
13:54
Общество
Власти Дагестана снесут часть долгостроев
13:52
Экономика
Кудрин оценил шансы бюджетной системы РФ выдержать возможный кризис
13:52
Общество
Совместная победа: как Роспотребнадзор приложил руку к созданию «ЭпиВакКороны»
13:51
Политика
Кремль ответил ФБР на слова о российских хакерах
13:48
Политика
Эффективность «Спутника V» против индийского штамма коронавируса проверили в России
13:47
Общество
Чернышенко объяснил важность цифровизации на примере ситуации с пандемией
13:46
Общество
Глава Роспотребнадзора заявила, что «Санитарный щит» должен быть комфортным для людей
13:46
Ближний Восток
В Дубае все чаще встречаются самые ядовитые в мире пауки
13:46
Ближний Восток
Поставки оружия боевикам и убийства журналистов: мафиози Пекер продолжает разоблачать политиков Турции
13:41
Общество
«Государство» обыграло «Бизнес» в товарищеском баскетбольном матче на ПМЭФ
13:41
ФАН-ТВ
ФАН поздравляет Алексея Навального с Днем рождения!
13:41
Политика
В США рассказали, какое оружие отобьет у Украины желание воевать с Россией
13:40
Экономика
Чернышенко оценил популярность туристического кешбэка в России
13:40
Происшествия
Самолет с неисправным шасси благополучно приземлился в Шереметьево
13:40
Общество
Вице-премьер РФ Чернышенко назвал возможные сроки появления 6G в России
13:38
Шоу-бизнес
Дробыш рассказал, как Пугачева вернула его из Финляндии в Россию
Все новости

В Дубае все чаще встречаются самые ядовитые в мире пауки

Ближний Восток
В Дубае все чаще встречаются самые ядовитые в мире пауки
wikipedia.org  /  Steve Jurvetson/CC BY 2.0

Абу-Даби, 4 июня. В нескольких районах и пригородах Дубая были замечены пауки, похожие на черную вдову. Об этом сообщает The National News.

Имеется несколько родственных видов, идентичных внешне, однако с учетом того, что ОАЭ импортируют значительную часть продукции из Австралии, найденные особи, вероятно, принадлежат к виду австралийская вдова. Такого мнения придерживается местный житель и экологический специалист Адриан Хадсон.

По его словам, участившиеся случаи появления этих особей легко объяснить тем, что они размножаются и колонизируют новые районы.

Хотя многие люди считают, что яд этого вида потенциально смертельный, их опасность преувеличена — с 1950-х годов не было зарегистрировано случаев с летальным исходом от их укусов. Данные об укусах этих пауков в ОАЭ недоступны, но в США ежегодно сообщается о нескольких тысячах укусов черной вдовы, а в Австралии их каждый год переносят более 2000 человек.

По данным Австралийского музея, укусы австралийских вдов более вероятны летом, и сопровождаются болью, мышечной слабостью, тошнотой и рвотой.

При этом с момента изобретения противоядия в 1956 году не было зарегистрировано ни одного летального исхода. Также, по словам Хадсона, все эти виды членистоногих неагрессивны, малоподвижны и могут укусить лишь в том случае, если попытаться к ним прикоснуться или придавить.

По словам одного из врачей Дубая Шилпы Мурти, жалобы на паучьи укусы в эмирате поступают крайне редко. Большая часть пауков, по ее словам, безвредна, и лишь встреча с некоторыми особями может стать причиной болезненных реакций человеческого организма, вроде локальной боли или легкой опухоли, сопровождающиеся иногда повышенным потоотделением, тошнотой, продолжающимися до 24 часов.

Если к этому времени боль не исчезла, она порекомендовала вымыть место укуса, положить на него пакеты со льдом и посетить врача. Подобные советы полезны не только местным жителям, но и туристам, готовящихся отправится на отдых в Дубай.

Вернуться назад

Все новости / Ближний Восток / В Дубае все чаще встречаются самые ядовитые в мире пауки
оаэ туризм пауки
Комментировать
Самое популярное
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Политика 52636 2 июня 2021
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Технологии 45976 3 июня 2021
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Политика 34600 3 июня 2021
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Происшествия 32033 3 июня 2021
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Некоторые россияне могут лишиться детских выплат не по своей вине
Экономика 30385 4 июня 2021
Некоторые россияне могут лишиться детских выплат не по своей вине
Рейтинг@Mail.ru