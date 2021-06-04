В Дубае все чаще встречаются самые ядовитые в мире пауки

Абу-Даби, 4 июня. В нескольких районах и пригородах Дубая были замечены пауки, похожие на черную вдову. Об этом сообщает The National News.

Имеется несколько родственных видов, идентичных внешне, однако с учетом того, что ОАЭ импортируют значительную часть продукции из Австралии, найденные особи, вероятно, принадлежат к виду австралийская вдова. Такого мнения придерживается местный житель и экологический специалист Адриан Хадсон.

По его словам, участившиеся случаи появления этих особей легко объяснить тем, что они размножаются и колонизируют новые районы.

Хотя многие люди считают, что яд этого вида потенциально смертельный, их опасность преувеличена — с 1950-х годов не было зарегистрировано случаев с летальным исходом от их укусов. Данные об укусах этих пауков в ОАЭ недоступны, но в США ежегодно сообщается о нескольких тысячах укусов черной вдовы, а в Австралии их каждый год переносят более 2000 человек.

По данным Австралийского музея, укусы австралийских вдов более вероятны летом, и сопровождаются болью, мышечной слабостью, тошнотой и рвотой.

При этом с момента изобретения противоядия в 1956 году не было зарегистрировано ни одного летального исхода. Также, по словам Хадсона, все эти виды членистоногих неагрессивны, малоподвижны и могут укусить лишь в том случае, если попытаться к ним прикоснуться или придавить.

По словам одного из врачей Дубая Шилпы Мурти, жалобы на паучьи укусы в эмирате поступают крайне редко. Большая часть пауков, по ее словам, безвредна, и лишь встреча с некоторыми особями может стать причиной болезненных реакций человеческого организма, вроде локальной боли или легкой опухоли, сопровождающиеся иногда повышенным потоотделением, тошнотой, продолжающимися до 24 часов.

Если к этому времени боль не исчезла, она порекомендовала вымыть место укуса, положить на него пакеты со льдом и посетить врача. Подобные советы полезны не только местным жителям, но и туристам, готовящихся отправится на отдых в Дубай.