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04 июня 19:58
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:56
Армия
Публицист Анпилогов: в США нашли способ заработать на «русских» НЛО
19:55
Происшествия
Бастрыкин поручил освободить полицейского, убившего выстрелом нарушителя в Новосибирске
19:55
ЦАР
Глава СОМБ высмеял рецензию RFI на художественный фильм «Турист» о событиях в ЦАР
19:54
Спорт
Каменских считает неправильную тактику причиной проигрыша российских хоккеистов
19:52
Политика
Венгрия поманила Украину обменом «интеграциями»
19:52
Армия
Свыше 180 новобранцев призваны в спортивные роты ЦСКА
19:51
Политика
Facebook рассказал о сроке блокировки страницы Трампа в соцсети
19:47
Общество
В подмосковном «Лагере настоящих героев» прошло открытие пятой смены для школьников
19:43
Политика
Зюганов предложил необычную замену новогодним праздникам
19:42
Общество
Журналисты заподозрили оператора «Навальный Live» в интимной связи с Соболь
19:38
Шоу-бизнес
Звезда «Пищеблока» Даниил Вершинин рассказал о трудностях на съемках сериала
19:37
ФАН-ТВ
Владимир Путин выступил на ПМЭФ-2021. События дня
19:36
Спорт
Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре отменено в 2021 году
19:36
Общество
Соловьев и Серуканов пристыдили журналиста «Эха Москвы» за восхищение Гудковым
19:35
Происшествия
Пранкер Литвин попал в ДТП на западе Москвы
19:33
Общество
Юридическая служба Пригожина готовит два новых уголовных дела
19:32
Спорт
Яну Сизикову отпустили из-под стражи на время следствия
19:31
Интервью
Сергей Жорин рассказал подробности «уникального процесса» над Моргенштерном
19:31
Политика
Белорусы высказали мнение о признаниях Протасевича
19:30
Происшествия
Четыре легковушки и грузовик столкнулись на трассе под Симферополем
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Межевич заявил, что Протасевич будет «порван на части», если Лукашенко выдаст его ЛНР

Политика
Межевич заявил, что Протасевич будет «порван на части», если Лукашенко выдаст его ЛНР
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / 

Военному преступнику, представленному родственникам его жертв, сложно завидовать — ведь они порвут его на части. Об этом в интервью ФАН заявил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

В программе «Марков. Ничего личного» на белорусском государственном телеканале ОНТ в качестве специального гостя выступил Роман Протасевич, бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Live, снятый властями РБ с рейса «Афины — Вильнюс». В своем интервью ведущему передачи он рассказал о своей роли в организации начавшихся в августе 2020 года массовых беспорядков в Минске и других городах страны, отношениях со своим коллегой Степаном Путило, а также об источниках финансирования Светланы Тихановской и ее штаба, ведущего подрывную деятельность в Белоруссии из-за рубежа. Кроме того, он затронул тему своей поездки в Донбасс, где, по собственному признанию, «нарушил все границы журналистской этики» и «позволил себе ряд странных высказываний, которые не отражают его реального мнения». Едва сдерживая чувства, прямо в эфире «Марков. Ничего личного», он выразил надежду, что у президента Александра Лукашенко «найдется достаточно политической воли, какой-то решимости», чтобы не выдать его ЛНР, где против него также возбуждено уголовное дело.

Межевич заявил, что Протасевич будет «порван на части», если Лукашенко выдаст его ЛНР
Prt Scr youtube.com  /  Сергей Фамилов

«Опасения Протасевича имеют под собой достаточно оснований, — заметил Межевич. — Он принимал участие в военном конфликте на территории Украины в составе так называемого «добровольческого батальона», то есть неконвенционной армии, с оружием в руках. Так что если Александр Лукашенко примет решение об экстрадиции экс-главреда NEXTA Live в независимые республики юго-востока, его могут попросту вывести на одну из площадей и поставить лицом к лицу перед людьми, чьи близкие были убиты украинскими карателями, с которыми тот якшался. В таком случае мне представляется, что Протасевич проживет очень недолго и очень мучительно».

Отдавая себе отчет в реальности таких «перспектив», молодой человек, по словам политолога, разумеется, предпочитает оставаться в «уютном СИЗО КГБ, где его кормят, поят и развлекают на допросах».

«Это куда приятнее, чем быть порванным, как грелка Тузиком, разъяренной толпой, — заметил эксперт. — Что же до его откровений об «уважении» к Лукашенко, то, думаю, это чувство у него появилось уже после возвращения на белорусскую землю — в следственном изоляторе, куда он был помещен после экстренной посадки самолета. Но лучше поздно, чем никогда!»

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Все новости / Политика / Межевич заявил, что Протасевич будет «порван на части», если Лукашенко выдаст его ЛНР
донбасс украина лнр лукашенко межевич nexta протасевич
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