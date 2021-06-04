Межевич заявил, что Протасевич будет «порван на части», если Лукашенко выдаст его ЛНР

Военному преступнику, представленному родственникам его жертв, сложно завидовать — ведь они порвут его на части. Об этом в интервью ФАН заявил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

В программе «Марков. Ничего личного» на белорусском государственном телеканале ОНТ в качестве специального гостя выступил Роман Протасевич, бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Live, снятый властями РБ с рейса «Афины — Вильнюс». В своем интервью ведущему передачи он рассказал о своей роли в организации начавшихся в августе 2020 года массовых беспорядков в Минске и других городах страны, отношениях со своим коллегой Степаном Путило, а также об источниках финансирования Светланы Тихановской и ее штаба, ведущего подрывную деятельность в Белоруссии из-за рубежа. Кроме того, он затронул тему своей поездки в Донбасс, где, по собственному признанию, «нарушил все границы журналистской этики» и «позволил себе ряд странных высказываний, которые не отражают его реального мнения». Едва сдерживая чувства, прямо в эфире «Марков. Ничего личного», он выразил надежду, что у президента Александра Лукашенко «найдется достаточно политической воли, какой-то решимости», чтобы не выдать его ЛНР, где против него также возбуждено уголовное дело.

Prt Scr youtube.com / Сергей Фамилов

«Опасения Протасевича имеют под собой достаточно оснований, — заметил Межевич. — Он принимал участие в военном конфликте на территории Украины в составе так называемого «добровольческого батальона», то есть неконвенционной армии, с оружием в руках. Так что если Александр Лукашенко примет решение об экстрадиции экс-главреда NEXTA Live в независимые республики юго-востока, его могут попросту вывести на одну из площадей и поставить лицом к лицу перед людьми, чьи близкие были убиты украинскими карателями, с которыми тот якшался. В таком случае мне представляется, что Протасевич проживет очень недолго и очень мучительно».

Отдавая себе отчет в реальности таких «перспектив», молодой человек, по словам политолога, разумеется, предпочитает оставаться в «уютном СИЗО КГБ, где его кормят, поят и развлекают на допросах».