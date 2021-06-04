Чернышенко объяснил важность цифровизации на примере ситуации с пандемией

Москва, 4 июня. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко привел в пример ситуацию с пандемией, чтобы объяснить важность перехода на цифровизацию в России.

Процесс цифровизации дал широкие возможности. Например, люди в период распространения коронавируса могли записаться к врачам, не выходя из дома. Это являлось наиболее популярным разделом на портале «Госуслуги» во время пандемии, объяснил Чернышенко. Также, благодаря цифровизации, жители России смогут получать СНИЛС и водительские права через облачный сервис.

До этого Чернышенко высказался о переходе на дистанционное образование в России. Он отметил, что обучение в режиме онлайн не заменит труд учителей.