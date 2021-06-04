Песков анонсировал «интересное» предстоящее пленарное заседание с Путиным на ПМЭФ

Санкт-Петербург, 4 июня. Предстоящее на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) пленарное заседание с президентом РФ Владимиром Путиным будет интересным.

Таким мнением с журналистами поделился пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин будет на сцене вместе с модератором, Стас Натанзон будет модерировать», — рассказал Песков представителям СМИ.

Известно, что также в режиме онлайн в пленарном заседании поучаствуют эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани и канцлер Австрии Себастьян Курц.

Ранее Песков сообщил о начале подготовки к проведению Восточного экономического форума (ВЭФ). По его словам, в Дальневосточном форуме планирует принять участие Владимир Путин.