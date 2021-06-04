Песков рассказал о сложностях с политикой на Украине

, 4 июня. Сейчас в Незалежной трудно заниматься политикой, исходя из потребности выстраивать добрые отношения Киева с Москвой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он обратил внимание на опасность политической деятельности на Украине. Песков напомнил о ситуации с арестованным главой политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком.

«Очевидно, доминируют достаточно оголтелые и антироссийски настроенные политики. И они вот это свое доминирующее влияние используют для того, чтобы не позволять хоть каким-то не пророссийским, а проукраинским тенденциям, потому что это, в конце концов, в интересах Украины, возрождать отношения (с Россией. — Прим. ФАН)», — пояснил Песков.

Украинские органы выдвинули против Медведчука обвинения в госизмене и расхищении национальных ресурсов. По решению суда политик отправлен под домашний арест на два месяца.