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новостей
13:54
Политика
Песков: у России нет враждебности к Эстонии
13:54
Происшествия
Массовое ДТП заблокировало движение на мосту Лужники в Москве
13:54
Общество
Сибирячка выставила свою девственность на продажу за 20 тысяч долларов
13:54
Происшествия
В Ялте суд заключил под стражу обвиняемого в превышении полномочий чиновника
13:54
Общество
Власти Дагестана снесут часть долгостроев
13:52
Экономика
Кудрин оценил шансы бюджетной системы РФ выдержать возможный кризис
13:52
Общество
Совместная победа: как Роспотребнадзор приложил руку к созданию «ЭпиВакКороны»
13:51
Политика
Кремль ответил ФБР на слова о российских хакерах
13:48
Политика
Эффективность «Спутника V» против индийского штамма коронавируса проверили в России
13:47
Общество
Чернышенко объяснил важность цифровизации на примере ситуации с пандемией
13:46
Общество
Глава Роспотребнадзора заявила, что «Санитарный щит» должен быть комфортным для людей
13:46
Ближний Восток
В Дубае все чаще встречаются самые ядовитые в мире пауки
13:46
Ближний Восток
Поставки оружия боевикам и убийства журналистов: мафиози Пекер продолжает разоблачать политиков Турции
13:41
Общество
«Государство» обыграло «Бизнес» в товарищеском баскетбольном матче на ПМЭФ
13:41
ФАН-ТВ
ФАН поздравляет Алексея Навального с Днем рождения!
13:41
Политика
В США рассказали, какое оружие отобьет у Украины желание воевать с Россией
13:40
Экономика
Чернышенко оценил популярность туристического кешбэка в России
13:40
Происшествия
Самолет с неисправным шасси благополучно приземлился в Шереметьево
13:40
Общество
Вице-премьер РФ Чернышенко назвал возможные сроки появления 6G в России
13:38
Шоу-бизнес
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Ким Кардашьян со слезами рассказала о неудачном браке с Канье Уэстом

Шоу-бизнес
Ким Кардашьян со слезами рассказала о неудачном браке с Канье Уэстом
Global Look Press  /  JohnxPalmer/MediaPunchx

Вашингтон, 4 июня. Известная теледива и блогер Ким Кардашьян впервые заговорила о расставании с исполнителем Канье Уэстом, расплакавшись из-за распада уже третьего брака.

О развале звездного союза стало известно в январе этого года. Кардашьян, защищавшая странные выходки певца, в конечном итоге не выдержала и подала на развод.

Впервые о разрыве неудачного брака она сообщила в одном из выпусков реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Светская львица не смогла сдержать эмоций и расплакалась перед камерой.

«Он уезжает в другой штат каждый год. А я должна быть вместе с ним, чтобы растить детей. Он прекрасный отец, он проделал потрясающую работу. Я думаю, он заслуживает жену, которая будет поддерживать каждый его шаг, следовать за ним повсюду и переезжать в Вайоминг. Я не могу этого сделать», — со слезами рассказала Кардашьян.

Звезду поддержала родная сестра Хлоя, она объяснила ее поведение и страдания. Кардашьян заявила, что ее родственница накануне сильно поругалась с рэпером. Как только звездная супруга начала бракоразводный процесс, Уэст был замечен папарацци в объятиях новой подруги.

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Все новости / Шоу-бизнес / Ким Кардашьян со слезами рассказала о неудачном браке с Канье Уэстом
кардашьян уэст звезды
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