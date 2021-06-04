Ким Кардашьян со слезами рассказала о неудачном браке с Канье Уэстом

Вашингтон, 4 июня. Известная теледива и блогер Ким Кардашьян впервые заговорила о расставании с исполнителем Канье Уэстом, расплакавшись из-за распада уже третьего брака.

О развале звездного союза стало известно в январе этого года. Кардашьян, защищавшая странные выходки певца, в конечном итоге не выдержала и подала на развод.

Впервые о разрыве неудачного брака она сообщила в одном из выпусков реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Светская львица не смогла сдержать эмоций и расплакалась перед камерой.

«Он уезжает в другой штат каждый год. А я должна быть вместе с ним, чтобы растить детей. Он прекрасный отец, он проделал потрясающую работу. Я думаю, он заслуживает жену, которая будет поддерживать каждый его шаг, следовать за ним повсюду и переезжать в Вайоминг. Я не могу этого сделать», — со слезами рассказала Кардашьян.

Звезду поддержала родная сестра Хлоя, она объяснила ее поведение и страдания. Кардашьян заявила, что ее родственница накануне сильно поругалась с рэпером. Как только звездная супруга начала бракоразводный процесс, Уэст был замечен папарацци в объятиях новой подруги.