На пять с плюсом: «Мегалайн» масштабно преобразит промзону «Горская» в Петербурге

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
04 июня 15:24
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:23
Эмир Катар заявил, что горд прочностью отношений с Россией
15:23
Политика
Путин поздравил с прошедшим днем рождения эмира Катара Тамима Аль Тани
15:23
Спорт
Владимир Путин пожелал успехов ЧМ-2022 в Катаре
15:22
Происшествия
В минздраве Коми подтвердили гибель местной жительницы в больнице
15:22
Общество
Президент РФ сорвал аплодисменты на ПМЭФ после обращения к бизнес-сообществу
15:22
Общество
Мясников объяснил, о каких смертельных заболеваниях может сигнализировать хромота
15:22
Экономика
Греф: ЦБ РФ контролирует ситуацию с инфляцией
15:20
Общество
Путин призвал увеличить число заповедников и национальных парков в России
15:20
Происшествия
Суд арестовал челябинского замминистра строительства по делу о взятке
15:19
Общество
Коуч рассказала, как обрести гармонию с собой и баланс
15:19
Экономика
Глава ВТБ оценил слова Путина о продлении льготной ипотеки
15:18
Политика
Президент России поручил разработать план по снижению парниковых эмиссий
15:17
Общество
Экономист рассказал о будущих перспективах беспилотного аэротакси в Крыму
15:17
Происшествия
Женщина вышла от врача и умерла у больницы в Сыктывкаре
15:16
Происшествия
Сын разбившегося на Ми-8 тувинца получил компенсацию благодаря приставам
15:15
Шоу-бизнес
Хаматовой предрекли позорное возвращение в Россию после «латышской подставы»
15:14
Происшествия
Любовь Соболь вызвали на повторный допрос в СК
15:13
Общество
Президент РФ заявил, что фразы о безразличии страны к проблемам климата – «чушь»
15:13
Общество
Россияне смогут выиграть миллион рублей через приложение «Честный знак»
15:12
Экономика
Путин призвал власти снизить административный контроль над МСП
Все новости
04 июня 15:24
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:23
Эмир Катар заявил, что горд прочностью отношений с Россией
15:23
Политика
Путин поздравил с прошедшим днем рождения эмира Катара Тамима Аль Тани
15:23
Спорт
Владимир Путин пожелал успехов ЧМ-2022 в Катаре
15:22
Происшествия
В минздраве Коми подтвердили гибель местной жительницы в больнице
15:22
Общество
Президент РФ сорвал аплодисменты на ПМЭФ после обращения к бизнес-сообществу
15:22
Общество
Мясников объяснил, о каких смертельных заболеваниях может сигнализировать хромота
15:22
Экономика
Греф: ЦБ РФ контролирует ситуацию с инфляцией
15:20
Общество
Путин призвал увеличить число заповедников и национальных парков в России
15:20
Происшествия
Суд арестовал челябинского замминистра строительства по делу о взятке
15:19
Общество
Коуч рассказала, как обрести гармонию с собой и баланс
15:19
Экономика
Глава ВТБ оценил слова Путина о продлении льготной ипотеки
15:18
Политика
Президент России поручил разработать план по снижению парниковых эмиссий
15:17
Общество
Экономист рассказал о будущих перспективах беспилотного аэротакси в Крыму
15:17
Происшествия
Женщина вышла от врача и умерла у больницы в Сыктывкаре
15:16
Происшествия
Сын разбившегося на Ми-8 тувинца получил компенсацию благодаря приставам
15:15
Шоу-бизнес
Хаматовой предрекли позорное возвращение в Россию после «латышской подставы»
15:14
Происшествия
Любовь Соболь вызвали на повторный допрос в СК
15:13
Общество
Президент РФ заявил, что фразы о безразличии страны к проблемам климата – «чушь»
15:13
Общество
Россияне смогут выиграть миллион рублей через приложение «Честный знак»
15:12
Экономика
Путин призвал власти снизить административный контроль над МСП
Все новости

На пять с плюсом: «Мегалайн» масштабно преобразит промзону «Горская» в Петербурге

  /   Обновлено: 04 июня 2021 15:20
Общество
На пять с плюсом: «Мегалайн» масштабно преобразит промзону «Горская» в Петербурге
Prt Scr youtube.com  /  РИА LIVE24

Соглашение о развитии территории «Горская» на площадке ПМЭФ в присутствии губернатора Александра Беглова подписали председатель комитета по инвестициям Роман Голованов и генеральный директор компании «Мегалайн» Геннадий Корупятник. Общий объем инвестиций составит 236 млрд рублей. Член совета при губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям, основатель и руководитель Просветительского центра патриотического воспитания «Ленинградский доброволец» Герман Владимиров в интервью ФАН оценил соглашение на пять с плюсом.

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга и компания «Мегалайн» подписали соглашение о реализации двух крупных проектов. Речь идет о развитии территории бывшей строительной площадки защитных сооружений «Горская» и строительстве транспортно-пересадочных узлов (ТПУ).

Транспортно-пересадочный узел объединит различные виды транспорта, включая наземный общественный, метро, железную дорогу, перехватывающие парковки, а также обеспечит район социальной инфраструктурой. Первым пилотным проектом компания планирует построить ТПУ у станции метро «Старая деревня».

На пять с плюсом: промзону «Горская» в Петербурге ждет масштабное преображение  
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Еще один проект компании — это преображение территории «Горская». Согласно концепции, на месте промышленной зоны появятся Парк инноваций, Морской кластер, Музей дамбы с обзорной площадкой, благоустроенная портовая набережная, а также многофункциональные объекты инфраструктуры для бизнеса.

Разработкой проекта развития «Горской» занималось архитектурное бюро MLA+. Планируется, что территория станет одновременно деловым и туристическим центром. Общий объем инвестиций в оба проекта составит 236 млрд рублей.

Член совета при губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям Герман Владимиров в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал подписание соглашения о реализации двух крупных проектов. По его словам, ПМЭФ развивает не только страну, но и сам Санкт-Петербург.

«Ежегодно Петербургский международный экономический форум очень много дает для самого города. Это не может не радовать, поскольку привлекаются дополнительные инвестиции, развивается туризм и инфраструктура. Санкт-Петербург стремительно развивается и расширяется, поэтому ему необходимы транспортные развязки для облегчения жизни людей. Это очень важная задача», — указал собеседник ФАН.

На пять с плюсом: промзону «Горская» в Петербурге ждет масштабное преображение  
vk.com  / nikolaevich78

По словам специалиста, сегодня власти города прилагают большие усилия для того, чтобы сделать жизнь петербуржцев и гостей города лучше.

«За последние годы было реализовано очень много различных проектов, которые положительно сказались на Санкт-Петербурге. Так, например, создается парк «Тучков буян» на месте Судебного квартала, который станет новой достопримечательностью города. Очень жалко, что был заморожен проект по строительству «Орловского тоннеля» — автодорожного тоннеля под Невой протяженностью около одного километра, который соединит створ Пискаревского проспекта и Смольную набережную в Санкт-Петербурге. Но я надеюсь, что он будет реализован. Сегодня у нас — огромное поле для инвестиций. Чем больше будет привлекаться наших компаний и иностранных, тем лучше. Поскольку в первую очередь необходимо думать о горожанах и гостях нашего города. А такие привлекательные проекты можно оценить на пять с плюсом», — резюмировал Герман Владимиров.

В Петербурге проходит третий день работы главного экономического события в России и в мире с начала пандемии COVID-19, Петербургского международного экономического форума. Выступление президента Владимира Путина на ПМЭФ-2021 — самое важное с точки зрения экспертов.

Вернуться назад

Все новости / Общество / На пять с плюсом: «Мегалайн» масштабно преобразит промзону «Горская» в Петербурге
санкт-петербург владимиров ПМЭФ
Комментировать
Самое популярное
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Политика 52913 2 июня 2021
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Технологии 49154 3 июня 2021
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Политика 42957 3 июня 2021
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Происшествия 34683 3 июня 2021
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Политика 33772 3 июня 2021
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Рейтинг@Mail.ru