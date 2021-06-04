На пять с плюсом: «Мегалайн» масштабно преобразит промзону «Горская» в Петербурге

Соглашение о развитии территории «Горская» на площадке ПМЭФ в присутствии губернатора Александра Беглова подписали председатель комитета по инвестициям Роман Голованов и генеральный директор компании «Мегалайн» Геннадий Корупятник. Общий объем инвестиций составит 236 млрд рублей. Член совета при губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям, основатель и руководитель Просветительского центра патриотического воспитания «Ленинградский доброволец» Герман Владимиров в интервью ФАН оценил соглашение на пять с плюсом.

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга и компания «Мегалайн» подписали соглашение о реализации двух крупных проектов. Речь идет о развитии территории бывшей строительной площадки защитных сооружений «Горская» и строительстве транспортно-пересадочных узлов (ТПУ).

Транспортно-пересадочный узел объединит различные виды транспорта, включая наземный общественный, метро, железную дорогу, перехватывающие парковки, а также обеспечит район социальной инфраструктурой. Первым пилотным проектом компания планирует построить ТПУ у станции метро «Старая деревня».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Еще один проект компании — это преображение территории «Горская». Согласно концепции, на месте промышленной зоны появятся Парк инноваций, Морской кластер, Музей дамбы с обзорной площадкой, благоустроенная портовая набережная, а также многофункциональные объекты инфраструктуры для бизнеса.

Разработкой проекта развития «Горской» занималось архитектурное бюро MLA+. Планируется, что территория станет одновременно деловым и туристическим центром. Общий объем инвестиций в оба проекта составит 236 млрд рублей.

Член совета при губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям Герман Владимиров в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал подписание соглашения о реализации двух крупных проектов. По его словам, ПМЭФ развивает не только страну, но и сам Санкт-Петербург.

«Ежегодно Петербургский международный экономический форум очень много дает для самого города. Это не может не радовать, поскольку привлекаются дополнительные инвестиции, развивается туризм и инфраструктура. Санкт-Петербург стремительно развивается и расширяется, поэтому ему необходимы транспортные развязки для облегчения жизни людей. Это очень важная задача», — указал собеседник ФАН.

vk.com / nikolaevich78

По словам специалиста, сегодня власти города прилагают большие усилия для того, чтобы сделать жизнь петербуржцев и гостей города лучше.

«За последние годы было реализовано очень много различных проектов, которые положительно сказались на Санкт-Петербурге. Так, например, создается парк «Тучков буян» на месте Судебного квартала, который станет новой достопримечательностью города. Очень жалко, что был заморожен проект по строительству «Орловского тоннеля» — автодорожного тоннеля под Невой протяженностью около одного километра, который соединит створ Пискаревского проспекта и Смольную набережную в Санкт-Петербурге. Но я надеюсь, что он будет реализован. Сегодня у нас — огромное поле для инвестиций. Чем больше будет привлекаться наших компаний и иностранных, тем лучше. Поскольку в первую очередь необходимо думать о горожанах и гостях нашего города. А такие привлекательные проекты можно оценить на пять с плюсом», — резюмировал Герман Владимиров.

В Петербурге проходит третий день работы главного экономического события в России и в мире с начала пандемии COVID-19, Петербургского международного экономического форума. Выступление президента Владимира Путина на ПМЭФ-2021 — самое важное с точки зрения экспертов.