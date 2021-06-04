Виктор Дробыш рассказал о несчастливом первом браке

Москва, 4 июня. Популярный композитор и продюсер Виктор Дробыш откровенно рассказал о первом браке с поэтессой Еленой Стюф. Артист признался, что не был до конца счастлив в тех отношениях.

Первый раз артист решил создать семью с поэтессой с финскими корнями. За годы брака в семье родились два сына — Валерий и Иван, однако даже это не сделало продюсера счастливым. Вместе супруги прожили почти десять лет в Финляндии, после чего разъехались. Дробыш не оставил своих детей и всячески поддерживает их всю жизнь.

«Мы жили в Финляндии примерно десять лет с ней и нашими детьми. Старший сын у нас появился очень рано. В молодости у меня было одно главное качество — безответственность. Сыновья — это сыновья. Я для них много делаю», — поделился артист в интервью Борису Корчевникову для программы «Судьба человека».

Сейчас сыновья Дробыша уже достаточно большие, чтобы им помогать, поэтому они сами оказывают помощь известному родителю. Он считает, что заслужил это.

Во время беседы на площадки канала «Россия-1» продюсер рассказал не только о личной жизни, но и о творчестве. Музыкант признался, что главной звездой в его карьере всегда была и будет певица Валерия.