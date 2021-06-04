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04 июня 13:56
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новостей
13:54
Политика
Песков: у России нет враждебности к Эстонии
13:54
Происшествия
Массовое ДТП заблокировало движение на мосту Лужники в Москве
13:54
Общество
Сибирячка выставила свою девственность на продажу за 20 тысяч долларов
13:54
Происшествия
В Ялте суд заключил под стражу обвиняемого в превышении полномочий чиновника
13:54
Общество
Власти Дагестана снесут часть долгостроев
13:52
Экономика
Кудрин оценил шансы бюджетной системы РФ выдержать возможный кризис
13:52
Общество
Совместная победа: как Роспотребнадзор приложил руку к созданию «ЭпиВакКороны»
13:51
Политика
Кремль ответил ФБР на слова о российских хакерах
13:48
Политика
Эффективность «Спутника V» против индийского штамма коронавируса проверили в России
13:47
Общество
Чернышенко объяснил важность цифровизации на примере ситуации с пандемией
13:46
Общество
Глава Роспотребнадзора заявила, что «Санитарный щит» должен быть комфортным для людей
13:46
Ближний Восток
В Дубае все чаще встречаются самые ядовитые в мире пауки
13:46
Ближний Восток
Поставки оружия боевикам и убийства журналистов: мафиози Пекер продолжает разоблачать политиков Турции
13:41
Общество
«Государство» обыграло «Бизнес» в товарищеском баскетбольном матче на ПМЭФ
13:41
ФАН-ТВ
ФАН поздравляет Алексея Навального с Днем рождения!
13:41
Политика
В США рассказали, какое оружие отобьет у Украины желание воевать с Россией
13:40
Экономика
Чернышенко оценил популярность туристического кешбэка в России
13:40
Происшествия
Самолет с неисправным шасси благополучно приземлился в Шереметьево
13:40
Общество
Вице-премьер РФ Чернышенко назвал возможные сроки появления 6G в России
13:38
Шоу-бизнес
Дробыш рассказал, как Пугачева вернула его из Финляндии в Россию
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Виктор Дробыш рассказал о несчастливом первом браке

Шоу-бизнес
Виктор Дробыш рассказал о несчастливом первом браке
Pr Scr youtube.com

Москва, 4 июня. Популярный композитор и продюсер Виктор Дробыш откровенно рассказал о первом браке с поэтессой Еленой Стюф. Артист признался, что не был до конца счастлив в тех отношениях.

Первый раз артист решил создать семью с поэтессой с финскими корнями. За годы брака в семье родились два сына — Валерий и Иван, однако даже это не сделало продюсера счастливым. Вместе супруги прожили почти десять лет в Финляндии, после чего разъехались. Дробыш не оставил своих детей и всячески поддерживает их всю жизнь.

«Мы жили в Финляндии примерно десять лет с ней и нашими детьми. Старший сын у нас появился очень рано. В молодости у меня было одно главное качество — безответственность. Сыновья — это сыновья. Я для них много делаю», — поделился артист в интервью Борису Корчевникову для программы «Судьба человека».

Сейчас сыновья Дробыша уже достаточно большие, чтобы им помогать, поэтому они сами оказывают помощь известному родителю. Он считает, что заслужил это.

Во время беседы на площадки канала «Россия-1» продюсер рассказал не только о личной жизни, но и о творчестве. Музыкант признался, что главной звездой в его карьере всегда была и будет певица Валерия.

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Все новости / Шоу-бизнес / Виктор Дробыш рассказал о несчастливом первом браке
дробыш корчевников россия-1 судьба человека
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