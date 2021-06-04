Автогонщик с протезами вместо рук занял второе место на соревнованиях в Анапе

Петербуржец Александр Сычев стартовал под номером 23. В гоночном спорте он недавно, до этого занимался технической частью, готовил машины. Ждал момента, когда сам сможет сесть за руль. И вот, первая в его жизни гонка состоялась.

«Я гонками занимаюсь недавно, а так техническими вещами разными. Как только получил первый протез, сразу стал пытаться вернуться в нормальную жизнь, заниматься тем, что я люблю. А люблю я машины, технику и приключения», — рассказывает Александр Сычев.

Вместо рук у Александра биоэлектрические протезы. Их специально для него подготовил травматолог-ортопед, которого благодарный гонщик называет лучшим. С новыми руками он уверенно чувствует себя на трассе и привлекает внимание поклонников.

«В плане подготовки, очень большой объем информации нужно усвоить, то есть все прочитать, все понять, все запомнить. А так, в общем, нет, никаких проблем с машиной не было — ездил, получал удовольствие, готовился», — отметил Александр Сычев.

«Баха Новороссийск-2021» длился три дня в Анапе. Петербуржец занял второе место, теперь он планирует выступить в очередном этапе автогонки. А главная его мечта — поучаствовать в ралли «Дакар» в 2027 году.