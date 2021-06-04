Зампред Правительства РФ Чернышенко высказался о дистанционном образовании в стране

Москва, 4 июня. Никакое дистанционное образование не заменит труд педагога. Такое заявление в ходе ПМЭФ сделал зампред Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Отвечая на вопросы журналистов о последствиях пандемии коронавируса для сферы образования, он отметил, что дистанционное обучение уже преобладает над очным форматом. При этом Чернышенко отметил, что удаленный формат никогда не заменит взаимодействие ученика и учителя.

Компания «Яндекс» вместе с Московским государственным университетом имени Ломоносова будет проводить исследования для развития сферы образования в РФ. Как сообщалось ранее, об этом заявили в пресс-службе вуза.