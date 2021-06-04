Федерация тенниса Франции отказалась комментировать задержание россиянки Сизиковой

Париж, 4 июня. Федерация тенниса Франции отказалась комментировать ситуацию с задержанием российской спортсменки Яны Сизиковой в период расследования дела.

Как сообщила газета Le Parisien, Сизикова была задержана в четверг вечером. Девушку подозревают в умышленном проигрыше в матче в парном разряде Roland Garros 2020 года, где соперницами россиянки и американки Мэдисон Бренгл были спортсменки из Румынии Кристина-Андрея Миту и Патриция-Мария Циг. Позднее посольство РФ в Париже подтвердило задержание теннисистки, оно также находится в контакте с французскими властями.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что «нет никаких бумаг» по ситуации с 26-летней спортсменкой, поэтому, по его словам, нельзя оценить происходящее, но «шлейф идет с октября».