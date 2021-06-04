Глава РФПИ заявил о возможном открытии России для вакцинного туризма в июле

Москва, 4 июня. Россия может открыться для вакцинного туризма уже с июля текущего года, рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Обсуждение состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума. Также руководитель фонда подчеркнул, что страны должны сотрудничать, а не конкурировать в сфере разработки и производства вакцин. Партнерство позволит эффективно бороться с пандемией.

Ранее Кирилл Дмитриев заявил, что российскую вакцину «Спутник V» одобрят во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в течение ближайших месяцев. При этом европейский фармрегулятор ЕМА не выявил критических замечаний к данному препарату.