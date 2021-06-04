Кудрин прокомментировал решение отказаться от доллара в ФНБ

Санкт-Петербург, 4 июня. Решение отказаться от национальной валюты США в структуре ФНБ является вынужденным. Такое заявление сделал председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

При этом оно не отразится на повседневной жизни россиян, отметил политик в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021).

Идея исключения американской валюты из ФНБ оправдана, поскольку сейчас наблюдается увеличение санкционных угроз в отношении России. Такое мнение озвучил министр финансов Антон Силуанов.

Россиянам рекомендовали не продавать доллары после решения скорректировать структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ). Личные валютные стратегии не должны определяться заявлениями министра финансов, отметил эксперт компании «Открытие брокер» Андрей Кочетков.