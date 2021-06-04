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04 июня 13:55
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новостей
13:54
Политика
Песков: у России нет враждебности к Эстонии
13:54
Происшествия
Массовое ДТП заблокировало движение на мосту Лужники в Москве
13:54
Общество
Сибирячка выставила свою девственность на продажу за 20 тысяч долларов
13:54
Происшествия
В Ялте суд заключил под стражу обвиняемого в превышении полномочий чиновника
13:54
Общество
Власти Дагестана снесут часть долгостроев
13:52
Экономика
Кудрин оценил шансы бюджетной системы РФ выдержать возможный кризис
13:52
Общество
Совместная победа: как Роспотребнадзор приложил руку к созданию «ЭпиВакКороны»
13:51
Политика
Кремль ответил ФБР на слова о российских хакерах
13:48
Политика
Эффективность «Спутника V» против индийского штамма коронавируса проверили в России
13:47
Общество
Чернышенко объяснил важность цифровизации на примере ситуации с пандемией
13:46
Общество
Глава Роспотребнадзора заявила, что «Санитарный щит» должен быть комфортным для людей
13:46
Ближний Восток
В Дубае все чаще встречаются самые ядовитые в мире пауки
13:46
Ближний Восток
Поставки оружия боевикам и убийства журналистов: мафиози Пекер продолжает разоблачать политиков Турции
13:41
Общество
«Государство» обыграло «Бизнес» в товарищеском баскетбольном матче на ПМЭФ
13:41
ФАН-ТВ
ФАН поздравляет Алексея Навального с Днем рождения!
13:41
Политика
В США рассказали, какое оружие отобьет у Украины желание воевать с Россией
13:40
Экономика
Чернышенко оценил популярность туристического кешбэка в России
13:40
Происшествия
Самолет с неисправным шасси благополучно приземлился в Шереметьево
13:40
Общество
Вице-премьер РФ Чернышенко назвал возможные сроки появления 6G в России
13:38
Шоу-бизнес
Дробыш рассказал, как Пугачева вернула его из Финляндии в Россию
Все новости

Кудрин прокомментировал решение отказаться от доллара в ФНБ

Экономика
Кудрин прокомментировал решение отказаться от доллара в ФНБ
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Санкт-Петербург, 4 июня. Решение отказаться от национальной валюты США в структуре ФНБ является вынужденным. Такое заявление сделал председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

При этом оно не отразится на повседневной жизни россиян, отметил политик в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021).

Идея исключения американской валюты из ФНБ оправдана, поскольку сейчас наблюдается увеличение санкционных угроз в отношении России. Такое мнение озвучил министр финансов Антон Силуанов.

Россиянам рекомендовали не продавать доллары после решения скорректировать структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ). Личные валютные стратегии не должны определяться заявлениями министра финансов, отметил эксперт компании «Открытие брокер» Андрей Кочетков.

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Все новости / Экономика / Кудрин прокомментировал решение отказаться от доллара в ФНБ
кудрин фнб отказ от доллара
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