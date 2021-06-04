Песков назвал главную тему пленарного заседания ПМЭФ

Санкт-Петербург, 4 июня. Основную тему, которую будут обсуждать на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), назвали в Кремле.

Участники пленарного заседания обсудят способы преодоления последствий пандемии коронавирусной инфекции. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Несмотря на то, что год был кризисным, инвестиционная активность осталась на приемлемом уровне, добавил пресс-секретарь.

До этого сообщалось, что губернаторы Санкт-Петербурга и Амурской области подписали соглашение о сотрудничестве в рамках ПМЭФ. Документ включает в себя договор о партнерстве в торговле, науке и других сферах.