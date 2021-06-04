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04 июня 13:55
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новостей
13:54
Политика
Песков: у России нет враждебности к Эстонии
13:54
Происшествия
Массовое ДТП заблокировало движение на мосту Лужники в Москве
13:54
Общество
Сибирячка выставила свою девственность на продажу за 20 тысяч долларов
13:54
Происшествия
В Ялте суд заключил под стражу обвиняемого в превышении полномочий чиновника
13:54
Общество
Власти Дагестана снесут часть долгостроев
13:52
Экономика
Кудрин оценил шансы бюджетной системы РФ выдержать возможный кризис
13:52
Общество
Совместная победа: как Роспотребнадзор приложил руку к созданию «ЭпиВакКороны»
13:51
Политика
Кремль ответил ФБР на слова о российских хакерах
13:48
Политика
Эффективность «Спутника V» против индийского штамма коронавируса проверили в России
13:47
Общество
Чернышенко объяснил важность цифровизации на примере ситуации с пандемией
13:46
Общество
Глава Роспотребнадзора заявила, что «Санитарный щит» должен быть комфортным для людей
13:46
Ближний Восток
В Дубае все чаще встречаются самые ядовитые в мире пауки
13:46
Ближний Восток
Поставки оружия боевикам и убийства журналистов: мафиози Пекер продолжает разоблачать политиков Турции
13:41
Общество
«Государство» обыграло «Бизнес» в товарищеском баскетбольном матче на ПМЭФ
13:41
ФАН-ТВ
ФАН поздравляет Алексея Навального с Днем рождения!
13:41
Политика
В США рассказали, какое оружие отобьет у Украины желание воевать с Россией
13:40
Экономика
Чернышенко оценил популярность туристического кешбэка в России
13:40
Происшествия
Самолет с неисправным шасси благополучно приземлился в Шереметьево
13:40
Общество
Вице-премьер РФ Чернышенко назвал возможные сроки появления 6G в России
13:38
Шоу-бизнес
Дробыш рассказал, как Пугачева вернула его из Финляндии в Россию
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Песков заявил о планах Путина участвовать в Восточном экономическом форуме

Политика
Песков заявил о планах Путина участвовать в Восточном экономическом форуме
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 4 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о начале подготовки к проведению Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам Пескова, в Дальневосточном форуме планирует принять участие президент России Владимир Путин. Об этом представитель Кремля рассказал на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Да, пока имеется в виду и ведется подготовка к Дальневосточному форуму. Но сейчас время такое, полное неожиданности непредсказуемых ситуаций, поэтому так осторожно», — сказал он.

Ранее Песков назвал главную тему, которую будут обсуждать на предстоящем пленарном заседании ПМЭФ. По его словам, участники поговорят о способах преодоления последствий пандемии коронавируса.

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Все новости / Политика / Песков заявил о планах Путина участвовать в Восточном экономическом форуме
путин песков форум подготовка
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