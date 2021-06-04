Песков заявил о планах Путина участвовать в Восточном экономическом форуме

Санкт-Петербург, 4 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о начале подготовки к проведению Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам Пескова, в Дальневосточном форуме планирует принять участие президент России Владимир Путин. Об этом представитель Кремля рассказал на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Да, пока имеется в виду и ведется подготовка к Дальневосточному форуму. Но сейчас время такое, полное неожиданности непредсказуемых ситуаций, поэтому так осторожно», — сказал он.

Ранее Песков назвал главную тему, которую будут обсуждать на предстоящем пленарном заседании ПМЭФ. По его словам, участники поговорят о способах преодоления последствий пандемии коронавируса.