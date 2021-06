США придется надавить на Альбина Курти для решения косовского вопроса

Диалог Белграда и Приштины вновь оказался на первых полосах газет. О нем говорят сербский и албанский лидеры и представители власти, европейские и американские чиновники.

Приближается дата встречи президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра самопровозглашенного Косово Альбина Курти, — она должна состояться в начале июня. Одним из острых вопросов остается тема формирования Сообщества сербских муниципалитетов (ССМ).

Сербские муниципалитеты

На днях президент Сербии в рамках совместной пресс-конференции с Милорадом Додиком ответил на заявления Альбина Курти, заявив, что позиция Приштины и ее отказ по вопросу формированию ССМ неприемлемы.

«Наша реакция по вопросу несоблюдения соглашений, подписанных под эгидой ЕС будет очень сильной и резкой», — заявил Вучич.

Президент Сербии сказал также, что проинформировал представителей Республики Сербской о ситуации в Косово и Метохии и о двойных стандартах со стороны мировой общественности: антисербская риторика, как правило, остается без какой-либо реакции.

Заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Мэтью Палмер заявил, что США решительно поддерживают диалог между Косово и Сербией. При этом он подчеркнул, что его страна не является участником диалога, — только партнером, цель которого состоит в том, чтобы улучшить отношения между двумя странами.

Thanks to Deputy Assistant Secretary Matthew Palmer for his visit and productive meetings with Kosovo leaders, reiterating our partnership between our two countries, and a resumption of the EU-led Dialogue talks. pic.twitter.com/7gWZZSAumI — U.S. Embassy Pristina (@USEmbPristina) June 2, 2021

На совместной пресс-конференции в Приштине, куда Палмер прибыл вместе с посланником Евросоюза Мирославом Лайчаком, представитель США заявил, что вопрос создания Сообщества муниципалитетов с сербским большинством остается на повестке.

«Сообщество сербских муниципалитетов должно быть сформировано в соответствии с соглашением между двумя сторонами, то есть Косово и Сербией», — сказал Палмер. Однако добавил, что диалог между Белградом и Приштиной должен завершиться «взаимным признанием».

Американец подчеркнул также, что Вашингтон и Брюссель хотят «юридически обязывающего соглашения» и «полной нормализации отношений» между Сербией и Косово, «чтобы открыть им путь к европейской интеграции».

На вопрос о том, будут ли стороны вынуждены пойти на компромисс по поводу изменения границ, Палмер ответил, что решение об этом должны принять сами государства.

«Мы по-прежнему считаем, что взаимное признание проложит путь для движения вперед, к вхождению в ЕС», — добавил представитель Госдепа.

Православные святыни

Мэтью Палмер также поддержал решение суда о возвращении монастырю СПЦ Высокие Дечаны отобранного у него имущества. Американский посланник в этот раз лично посетил сербскую святыню и пообщался с ее настоятелем.

Bishop of Raška-Prizren Teodosije talked at Visoki Dečani #Monastery today with the US Special Envoy for Western #Balkans Mr. Matthew Palmer and informed him about the problems #Serbian #Orthodox #Church in #Kosovo is facing. https://t.co/GJLH2eKtXX pic.twitter.com/MSVuCOmmF9 — Dečani Monastery (@DecaniMonastery) June 1, 2021

Епископ Рашко-Призренский Феодосий проинформировал Палмера о проблемах, с которыми сталкивается Сербская православная церковь в Косово, — особенно в свете последних инцидентов и отказа косовских институтов выполнить решение Конституционного суда о земле монастыря.

Владыка подчеркнул, что Церковь всегда открыта для диалога, но местные учреждения в Косово и Метохии должны уважать судебные решения и верховенство закона.

В ходе пребывания в крае Палмер и Лайчак отдельно встретились с президентом самопровозглашенного государства Вьосой Османи и премьер-министром Альбином Курти.

With Kosovo’s Prime Minister @albinkurti, I discussed the preparations needed for the high-level Dialogue meeting in June. pic.twitter.com/5lOZdmdrr0 — Miroslav Lajčák (@MiroslavLajcak) May 31, 2021

По словам представителя ЕС, требование косовских сербов о создании представляющего их интересы Сообщества сербских муниципалитетов соответствует законам самопровозглашенного государства Косово.

«У нас есть три документа и соглашение, которое было подписано в 2013 году и ратифицировано Парламентом Косово большинством голосов. Затем идет договор от 2015 года, он был отправлен в Конституционный суд Косово. Суд подтвердил важность соответствия Сообщества Конституции Косово. Речь не идет о том, что это Сообщество не должно формироваться, но оно должно опираться на главный документ страны», — сказал Лайчак.

Палмер также встретился с представителями партии «Сербский список», которые также обратили внимание на важность создания Сообщества сербских муниципалитетов.

«На встрече обсуждалась политическая ситуация в Косово, позиция сербского народа, Сербской православной церкви, а также ситуация с безопасностью. Особо подчеркивалась необходимость уважать права сербского народа, а также продолжение диалога между Приштиной и Белградом под эгидой ЕС в свете выполнения достигнутых к настоящему времени договоренностей, главным образом в отношении Сообщества сербских муниципалитетов», — говорится в заявлении партии.

Поддержка албанских властей

Официальный Вашингтон не скрывает своей поддержки албанских властей края. Во время встречи с членами Торговой палаты США Палмер заявил, что всеобъемлющее соглашение о нормализации отношений между Приштиной и Белградом имеет решающее значение для привлечения большего количества американских и других иностранных инвестиций, а также для создания столь необходимых рабочих мест для жителей Косово и всего региона.

В частности, речь идет о вложении более 200 млн долларов в энергетический сектор края со стороны Millennium Challenge Corporation. Основная цель — уменьшить зависимость Косово от угля путем развития альтернативной энергетики и газовой отрасли. Информация об этих вложениях появилась на сайте организации в мае 2021 года.

А на днях президент Джо Байден представил Конгрессу США план бюджета, в котором, среди прочего, предусматривается выделение этой суммы самопровозглашенной Республике Косово.

Кроме того, американские власти продолжают искать дипломатические механизмы, чтобы обеспечить членство Приштины в НАТО. Четыре европейские страны, которые не признают независимость Косово — Греция, Испания, Румыния и Словакия — находятся под особым давлением.

Президент Александр Вучич открыто говорит о новой угрозе, с которой сталкивается Сербия. По его словам, идея принятия Косово в НАТО была сформулирована Дэниелом Сервером, профессором Университета Джона Хопкинса.

«Идея состоит в том, чтобы поднять отношения между Испанией, Грецией, Словакией и Румынией и Косово до определенного уровня. Затем появятся американцы, которые скажут, что от имени Косово они подают просьбу о вступлении в НАТО — и примут республику в Альянс. Это дополнительно свяжет руки Сербии и создаст бесчисленные проблемы. И это один из способов серьезного давления на меня и Сербию», — подчеркнул Вучич.

Специально для международной редакции Федерального агентства новостей на Балканах ситуацию прокомментировал депутат парламента Сербии, политолог Предраг Райич.

По мнению политика, США давно уже готовит план вступления Косово в Североатлантический альянс. Речь идет о преемственности поддержки Приштины и проекта так называемого «независимого Косово». Все администрации США разделяли одинаковый подход. Различия были только в формальном подходе к работе, однако от самой позиции американские власти никогда не отступятся.

«Главный фактор, который повлиял на интенсификацию политической поддержки, что было ожидаемо, — это сам Байден. Он в целом заинтересован в том, чтобы американская внешняя политика была значительно активнее, чем при Трампе или при Обаме. Американцы настаивают на том, что главное слово должно оставаться за США в любой части света, в том числе и в Европе. Что же касается НАТО, для них это важно, так как так Косово из-за позиции России и Китая не может войти в ООН. А его вхождение в состав НАТО рассматривалось бы как вариант, через который Приштина получила бы свое государство. Они бы довели проект до конца и рассматривали Косово как субъект, находящийся под их контролем. Это военный союз, который подразумевает общий с Вашингтоном политический вектор», — подчеркнул Райич.

При этом у Вашингтона, по словам народного избранника, есть много проблем с премьер-министром Косово. Разговорами об инвестициях США хотят фактически «подкупить» политическую верхушку края.

«Курти — экстремист, экстремальный левый, который не выступает за диалог, он не толерантен. Его идеология — национальный шовинизм. И он не уступит и не согласится с теми условиями, которые выгодны Западу. Эта сумма в 200 млн долларов для Америки не большая, но она в первую очередь представляет собою некое послание албанцам, — что США возвратились в регион как полноценный игрок и будут впредь показывать, что они и есть ключевой субъект на Балканах. Думаю, это основная цель транша и знак того, что Америка рассматривает албанский политический фактор как ключевого союзника в регионе», — подчеркнул политолог.

При этом усиленное внимание чиновников Евросоюза и США к проблеме формирования ССМ, по мнению Райича, имеет под собой два основания.

«Во-первых, на Западе существует некий «культ подписи», и для ЕС обязательно, чтобы это Сообщество сербских муниципалитетов было сформировано, так как он выступил гарантом этого. Брюссель поставил на кон свой авторитет. Поэтому американцы пробуют обеспечить своей поддержкой реализацию этого процесса, чтобы спасти образ ЕС, который не смог заставить Приштину выполнить условия за полных восемь лет. Эту поддержку они оказывют Евросоюзу как своему младшему союзнику в атлантическом партнерстве, чтобы он сохранил имидж. А вторая причина заключается в том, что американцы хотят показать Европе, что она определенно политически не готова справится с подобными задачами на Балканах. Без американской поддержки ЕС ничего не может сделать, реализовать свои гарантии. У Евросоюза нет достаточно инструментов для давления на Косово. Здесь мы имеем «показательные выступления» со стороны Вашингтона по отношению к Брюсселю», — заявил политик.

Что же касается ближайших переговоров между Александром Вучичем и Альбином Курти, по прогнозам Райича, ничего нового ожидать не приходится, так как Приштина продолжает подрывать условия для их успешного проведения.