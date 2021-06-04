Песков рассказал, что скрывается за взломом аккаунтов на праймериз «Единой России»

Санкт-Петербург, 4 июня. Хакерская атака на портал госуслуг во время праймериз «Единой России» могла быть провокацией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он заверил, что в ситуации будут разбираться. По мнению Пескова, это может быть «как злоупотребление, так и провокация».

«Действительно, нужно понять, кто это сделал, как это сделал, с какой целью», — добавил официальный представитель Кремля, выступая на полях Петербургского международного экономического форума.

Ранее Песков также прокомментировал закон о СМИ-иноагентах в России. По его словам, Кремль считает документ оправданным, когда на мировой арене нарушаются нормы дипломатии. Это позволит защитить национальные интересы.