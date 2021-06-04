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04 июня 13:55
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:52
Экономика
Кудрин оценил шансы бюджетной системы РФ выдержать возможный кризис
13:52
Общество
Совместная победа: как Роспотребнадзор приложил руку к созданию «ЭпиВакКороны»
13:51
Политика
Песков: у России нет враждебности к Эстонии
13:51
Политика
Кремль ответил ФБР на слова о российских хакерах
13:48
Политика
Эффективность «Спутника V» против индийского штамма коронавируса проверили в России
13:47
Общество
Чернышенко объяснил важность цифровизации на примере ситуации с пандемией
13:46
Общество
Глава Роспотребнадзора заявила, что «Санитарный щит» должен быть комфортным для людей
13:46
Ближний Восток
В Дубае все чаще встречаются самые ядовитые в мире пауки
13:46
Ближний Восток
Поставки оружия боевикам и убийства журналистов: мафиози Пекер продолжает разоблачать политиков Турции
13:41
Общество
«Государство» обыграло «Бизнес» в товарищеском баскетбольном матче на ПМЭФ
13:41
ФАН-ТВ
ФАН поздравляет Алексея Навального с Днем рождения!
13:41
Политика
В США рассказали, какое оружие отобьет у Украины желание воевать с Россией
13:40
Экономика
Чернышенко оценил популярность туристического кешбэка в России
13:40
Происшествия
Самолет с неисправным шасси благополучно приземлился в Шереметьево
13:40
Общество
Вице-премьер РФ Чернышенко назвал возможные сроки появления 6G в России
13:38
Шоу-бизнес
Дробыш рассказал, как Пугачева вернула его из Финляндии в Россию
13:38
Происшествия
Опубликовано видео задержания подозреваемого в краже у ветерана Пронина
13:37
Происшествия
Правоохранители разыскивают подозреваемую в убийстве екатеринбурженку
13:35
Армия
Власти США описали военные достижения России словами «это уже не та страна»
13:31
Происшествия
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Песков рассказал, что скрывается за взломом аккаунтов на праймериз «Единой России»

Политика
Песков рассказал, что скрывается за взломом аккаунтов на праймериз «Единой России»
ФБА «Экономика сегодня»

Санкт-Петербург, 4 июня. Хакерская атака на портал госуслуг во время праймериз «Единой России» могла быть провокацией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он заверил, что в ситуации будут разбираться. По мнению Пескова, это может быть «как злоупотребление, так и провокация».

«Действительно, нужно понять, кто это сделал, как это сделал, с какой целью», — добавил официальный представитель Кремля, выступая на полях Петербургского международного экономического форума.

Ранее Песков также прокомментировал закон о СМИ-иноагентах в России. По его словам, Кремль считает документ оправданным, когда на мировой арене нарушаются нормы дипломатии. Это позволит защитить национальные интересы.

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Все новости / Политика / Песков рассказал, что скрывается за взломом аккаунтов на праймериз «Единой России»
россия единая россия песков
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