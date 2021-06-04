Вакцину AstraZeneca не планируют регистрировать в России

Москва, 4 июня. Англо-шведская компания AstraZeneca не планирует регистрировать собственный противокоронавирусный препарат в России и выходить на российский рынок.

Фармацевтическая компания AstraZeneca не планирует регистрировать вакцину от коронавируса в России. Об этом сообщил глава «Р-Фарм» Алексей Репик.

Как сообщалось ранее, министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе заразилась коронавирусной инфекцией после вакцинации AstraZeneca. Она прошла процедуру два месяца назад и в настоящее время находится на самоизоляции.