Володин заявил о необходимости выхода России из-под влияния доллара

Санкт-Петербург, 4 июня. Необходимо выходить из-под влияния доллара и укреплять собственную национальную валюту, заявил спикер Государственной думы России Вячеслав Володин.

Соответствующим мнением Вячеслав Володин поделился в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021), передает РИА Новости.

«Надо относиться очень бережно к тем средствам, которые у нас есть, а американская валюта, доллар, зачастую используется в том числе для политического давления. Мы с вами видели, чем это заканчивается», — добавил спикер Госдумы.