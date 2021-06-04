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новостей
13:52
Экономика
Кудрин оценил шансы бюджетной системы РФ выдержать возможный кризис
13:52
Общество
Совместная победа: как Роспотребнадзор приложил руку к созданию «ЭпиВакКороны»
13:51
Политика
Песков: у России нет враждебности к Эстонии
13:51
Политика
Кремль ответил ФБР на слова о российских хакерах
13:48
Политика
Эффективность «Спутника V» против индийского штамма коронавируса проверили в России
13:47
Общество
Чернышенко объяснил важность цифровизации на примере ситуации с пандемией
13:46
Общество
Глава Роспотребнадзора заявила, что «Санитарный щит» должен быть комфортным для людей
13:46
Ближний Восток
В Дубае все чаще встречаются самые ядовитые в мире пауки
13:46
Ближний Восток
Поставки оружия боевикам и убийства журналистов: мафиози Пекер продолжает разоблачать политиков Турции
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13:40
Общество
Вице-премьер РФ Чернышенко назвал возможные сроки появления 6G в России
13:38
Шоу-бизнес
Дробыш рассказал, как Пугачева вернула его из Финляндии в Россию
13:38
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Новые протесты начались в Миннеаполисе после убийства подозреваемого полицией США

США
Новые протесты начались в Миннеаполисе после убийства подозреваемого полицией США
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Миннеаполис, 4 июня. В городе Миннеаполис штата Миннесота снова начались протесты после того, как полицейские убили подозреваемого. Правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ для разгона митингующих. Об этом сообщает Fox News.

Несколько десятков жителей города собрались у места предполагаемого убийства в первой половине дня 3 июня на Жирар-авеню. Изначально мирная демонстрация к вечеру переросла в беспорядки. Протестующие подожгли мусорные баки и разграбили два магазина.

Несколько человек также сделали надписи рядом с местом гибели подозреваемого — «Убейте полицейских» и «Никакого суда для них».

Силовикам пришлось применить слезоточивый газ для разгона толпы и задержать несколько демонстрантов.

О погибшем от рук полиции известно, что он разыскивался за незаконное хранение огнестрельного оружия. В момент ареста мужчина не стал следовать просьбе правоохранителей и открыл по ним огонь.

«Во время инцидента субъект, находившийся в припаркованном автомобиле, не подчинился и произвел выстрел из пистолета, в результате чего члены оперативной группы открыли огонь по объекту», — говорится в сообщении полиции.

Миннеаполис — эпицентр протестов

3 июня власти города Миннеаполис начали демонтаж баррикад и восстановление дорожного движения вокруг места смерти при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая прошлого года. Мужчина скончался после того, как правоохранитель Дерек Шовин применил жесткий удушающий прием.

Данный случай стал поводом для массовых протестов в Америке и по всему миру. Акции возглавило антирасистское движение Black Lives Matter. Митинги часто заканчивались погромами и стычками с полицией. Для охраны порядка власти привлекли Национальную гвардию, во многих городах был введен комендантский час.

Суд присяжных 21 апреля признал Шовина виновным по 3 пунктам: убийство второй и третьей степени, а также причинение смерти Флойду по неосторожности. Экс-правоохранителю грозит до 40 лет тюрьмы.

В ходе своей работы сотрудники полиции США часто сталкиваются с обвинениями в безосновательном применении насилия. Такие истории привлекают внимание, в том числе правозащитников за рубежом, таких как российский Фонд борьбы с репрессиями. Одним из последних случаев, в котором разбирались члены организации, стало дело 73-летней белой американки Карен Гарнер, которой полицейские сломали руку во время задержания.

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