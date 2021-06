Новые протесты начались в Миннеаполисе после убийства подозреваемого полицией США

Миннеаполис, 4 июня. В городе Миннеаполис штата Миннесота снова начались протесты после того, как полицейские убили подозреваемого. Правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ для разгона митингующих. Об этом сообщает Fox News.

Unrest in Minneapolis after shooting death of suspect by law enforcement https://t.co/ljPE0atQbB pic.twitter.com/I0yXkoc41M — ????️dubvLIVE.com????????➡️???????? (@dubvNOW) June 4, 2021

Несколько десятков жителей города собрались у места предполагаемого убийства в первой половине дня 3 июня на Жирар-авеню. Изначально мирная демонстрация к вечеру переросла в беспорядки. Протестующие подожгли мусорные баки и разграбили два магазина.

The dumpster is almost completely melted to a puddle of fire. #UpTown near the location of the BCA shooting investigation that killed a suspect. pic.twitter.com/3iDA69hD9a — Ben Henry (@BenryNews) June 4, 2021

CVS off Lake Street was broken into and looted. Currently someone has arrived to board up the shattered windows.



Police were able to arrive on scene before looters did more damage.#MinneapolisAtNight pic.twitter.com/549g0hOSMi — Rebecca Brannon (@RebsBrannon) June 4, 2021

Несколько человек также сделали надписи рядом с местом гибели подозреваемого — «Убейте полицейских» и «Никакого суда для них».

Силовикам пришлось применить слезоточивый газ для разгона толпы и задержать несколько демонстрантов.

The moment Police aggressively moved in on protesters and dispersed tear gas into the intersection. #Minneapolis #Uptown #WinstonBoogieSmith pic.twitter.com/A2zfDxRnbh — Rebecca Brannon (@RebsBrannon) June 4, 2021

О погибшем от рук полиции известно, что он разыскивался за незаконное хранение огнестрельного оружия. В момент ареста мужчина не стал следовать просьбе правоохранителей и открыл по ним огонь.

«Во время инцидента субъект, находившийся в припаркованном автомобиле, не подчинился и произвел выстрел из пистолета, в результате чего члены оперативной группы открыли огонь по объекту», — говорится в сообщении полиции.

Миннеаполис — эпицентр протестов

3 июня власти города Миннеаполис начали демонтаж баррикад и восстановление дорожного движения вокруг места смерти при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая прошлого года. Мужчина скончался после того, как правоохранитель Дерек Шовин применил жесткий удушающий прием.

Данный случай стал поводом для массовых протестов в Америке и по всему миру. Акции возглавило антирасистское движение Black Lives Matter. Митинги часто заканчивались погромами и стычками с полицией. Для охраны порядка власти привлекли Национальную гвардию, во многих городах был введен комендантский час.

Суд присяжных 21 апреля признал Шовина виновным по 3 пунктам: убийство второй и третьей степени, а также причинение смерти Флойду по неосторожности. Экс-правоохранителю грозит до 40 лет тюрьмы.

В ходе своей работы сотрудники полиции США часто сталкиваются с обвинениями в безосновательном применении насилия. Такие истории привлекают внимание, в том числе правозащитников за рубежом, таких как российский Фонд борьбы с репрессиями. Одним из последних случаев, в котором разбирались члены организации, стало дело 73-летней белой американки Карен Гарнер, которой полицейские сломали руку во время задержания.