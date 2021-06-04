Путин не принял решение о посещении чемпионата мира по дзюдо

Санкт-Петербург, 4 июня. Президент России Владимир Путин еще не решил, посетит ли чемпионат мира по дзюдо, который пройдет в Будапеште в июне, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он указал, что количество поездок российского лидера будет расти, в графике стоят и региональные визиты. Что касается международных поездок, то кроме встречи с американским президентом Джозефом Байденом в Женеве, пока нет запланированных мероприятий, добавил представитель Кремля.

«График (Путина. — Прим. ФАН) стал гораздо более активный, гораздо более широкий по географии», — сказал Песков.

В конце мая президент России почтил память своего тренера по дзюдо во время приветствия участников IX Всероссийских соревнований «Кубок Анатолия Рахлина». Глава государства указал, что свои первые шаги в этом спорте делал под руководством Рахлина.