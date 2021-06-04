Лукашенко рассказал о попытках Запада дотянуться до России

Минск, 4 июня. Западные государства при помощи недружественных действий пытаются дотянуться до РФ, уверен президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Они также стремятся устранить конкурента в виде Республики Беларусь, подчеркнул глава государства. Он выступил перед работниками «Гранита».

«Вы видите, что пошел огромный накат. Накат на Россию, но через нас не перепрыгнешь. А Украиной мы не можем стать. Мы не можем воевать против России, русских людей. Это наши люди», — заявил Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии выразил сомнения по поводу угроз Запада в адрес газопровода «Ямал-Европа». Если ЕС действительно введет санкции, то меры приведут к большим потерям в Брюсселе, убежден глава государства.