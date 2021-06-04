Появились жуткие кадры с места гибели двух азербайджанских журналистов в Карабахе

Баку, 4 июня. Двое азербайджанских журналистов погибли, подорвавшись на мине в Карабахе. Об этом сообщает азербайджанское государственное телевидение AzTV.

Во время исполнения своих рабочих обязанностей в Кельбаджарском районе Азербайджана погибли оператор телеканала Сирадж Абышов и корреспондент информагентства «АзерТАдж» Магеррам Ибрагимов.

«Выражаем соболезнования семьям погибших», — сообщает AzTV.

Отмечается, что из-за подрыва мины получили ранения водитель автобуса съемочной группы и один местный житель.

Ранее сообщалось, что в МИД Азербайджана заявили о готовности провести демаркацию границы с Арменией. В свою очередь в Баку решили возложить всю ответственность за обострение обстановки на Ереван.