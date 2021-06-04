Появились жуткие кадры с места гибели двух азербайджанских журналистов в Карабахе

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
04 июня 13:54
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:52
Экономика
Кудрин оценил шансы бюджетной системы РФ выдержать возможный кризис
13:52
Общество
Совместная победа: как Роспотребнадзор приложил руку к созданию «ЭпиВакКороны»
13:51
Политика
Песков: у России нет враждебности к Эстонии
13:51
Политика
Кремль ответил ФБР на слова о российских хакерах
13:48
Политика
Эффективность «Спутника V» против индийского штамма коронавируса проверили в России
13:47
Общество
Чернышенко объяснил важность цифровизации на примере ситуации с пандемией
13:46
Общество
Глава Роспотребнадзора заявила, что «Санитарный щит» должен быть комфортным для людей
13:46
Ближний Восток
В Дубае все чаще встречаются самые ядовитые в мире пауки
13:46
Ближний Восток
Поставки оружия боевикам и убийства журналистов: мафиози Пекер продолжает разоблачать политиков Турции
13:41
Общество
«Государство» обыграло «Бизнес» в товарищеском баскетбольном матче на ПМЭФ
13:41
ФАН-ТВ
ФАН поздравляет Алексея Навального с Днем рождения!
13:41
Политика
В США рассказали, какое оружие отобьет у Украины желание воевать с Россией
13:40
Экономика
Чернышенко оценил популярность туристического кешбэка в России
13:40
Происшествия
Самолет с неисправным шасси благополучно приземлился в Шереметьево
13:40
Общество
Вице-премьер РФ Чернышенко назвал возможные сроки появления 6G в России
13:38
Шоу-бизнес
Дробыш рассказал, как Пугачева вернула его из Финляндии в Россию
13:38
Происшествия
Опубликовано видео задержания подозреваемого в краже у ветерана Пронина
13:37
Происшествия
Правоохранители разыскивают подозреваемую в убийстве екатеринбурженку
13:35
Армия
Власти США описали военные достижения России словами «это уже не та страна»
13:31
Происшествия
Самолет из Петербурга экстренно садится в Москве
Все новости
04 июня 13:54
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:52
Экономика
Кудрин оценил шансы бюджетной системы РФ выдержать возможный кризис
13:52
Общество
Совместная победа: как Роспотребнадзор приложил руку к созданию «ЭпиВакКороны»
13:51
Политика
Песков: у России нет враждебности к Эстонии
13:51
Политика
Кремль ответил ФБР на слова о российских хакерах
13:48
Политика
Эффективность «Спутника V» против индийского штамма коронавируса проверили в России
13:47
Общество
Чернышенко объяснил важность цифровизации на примере ситуации с пандемией
13:46
Общество
Глава Роспотребнадзора заявила, что «Санитарный щит» должен быть комфортным для людей
13:46
Ближний Восток
В Дубае все чаще встречаются самые ядовитые в мире пауки
13:46
Ближний Восток
Поставки оружия боевикам и убийства журналистов: мафиози Пекер продолжает разоблачать политиков Турции
13:41
Общество
«Государство» обыграло «Бизнес» в товарищеском баскетбольном матче на ПМЭФ
13:41
ФАН-ТВ
ФАН поздравляет Алексея Навального с Днем рождения!
13:41
Политика
В США рассказали, какое оружие отобьет у Украины желание воевать с Россией
13:40
Экономика
Чернышенко оценил популярность туристического кешбэка в России
13:40
Происшествия
Самолет с неисправным шасси благополучно приземлился в Шереметьево
13:40
Общество
Вице-премьер РФ Чернышенко назвал возможные сроки появления 6G в России
13:38
Шоу-бизнес
Дробыш рассказал, как Пугачева вернула его из Финляндии в Россию
13:38
Происшествия
Опубликовано видео задержания подозреваемого в краже у ветерана Пронина
13:37
Происшествия
Правоохранители разыскивают подозреваемую в убийстве екатеринбурженку
13:35
Армия
Власти США описали военные достижения России словами «это уже не та страна»
13:31
Происшествия
Самолет из Петербурга экстренно садится в Москве
Все новости

Появились жуткие кадры с места гибели двух азербайджанских журналистов в Карабахе

Происшествия
Появились жуткие кадры с места гибели двух азербайджанских журналистов в Карабахе
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Баку, 4 июня. Двое азербайджанских журналистов погибли, подорвавшись на мине в Карабахе. Об этом сообщает азербайджанское государственное телевидение AzTV.

Во время исполнения своих рабочих обязанностей в Кельбаджарском районе Азербайджана погибли оператор телеканала Сирадж Абышов и корреспондент информагентства «АзерТАдж» Магеррам Ибрагимов.

«Выражаем соболезнования семьям погибших», — сообщает AzTV.

Отмечается, что из-за подрыва мины получили ранения водитель автобуса съемочной группы и один местный житель.

Ранее сообщалось, что в МИД Азербайджана заявили о готовности провести демаркацию границы с Арменией. В свою очередь в Баку решили возложить всю ответственность за обострение обстановки на Ереван.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Появились жуткие кадры с места гибели двух азербайджанских журналистов в Карабахе
азербайджан трагедия нагорный карабах
Комментировать
Самое популярное
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Политика 52636 2 июня 2021
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Технологии 45976 3 июня 2021
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Политика 34600 3 июня 2021
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Происшествия 32033 3 июня 2021
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Некоторые россияне могут лишиться детских выплат не по своей вине
Экономика 30385 4 июня 2021
Некоторые россияне могут лишиться детских выплат не по своей вине
Рейтинг@Mail.ru