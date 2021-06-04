Донбасс, 4 июня. Украинские десантники дезертируют с передовых. Британцы и датчане прибыли под Мариуполь для обучения украинских военных диверсионной деятельности. В зону ООС снова прибывают подразделения радикалов для участия в боевых действиях. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В республиках Донбасса второй день подряд соблюдается режим прекращения огня, информируют в оборонных ведомствах ДНР и ЛНР. В то же время передовые подразделения украинской армии продолжают подтягивать технику к линии соприкосновения и размещать ее в населенных пунктах. Данные мероприятия отмечены в Славном и Красногоровке Донецкой области, где ВСУ разместили четыре боевые машины пехоты.

Десантники ВСУ дезертируют с передовых

Элитные части украинской армии разбегаются, следует из сообщения Народной милиции ЛНР. Военная полиция ВСУ разыскивает трех сбежавших военнослужащих из состава 2-го батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Десантники сбежали с передовых позиций батальона в районе села Геевки Луганской области. Все трое — родом с юга Украины, из Николаевской области. Примечательно, что, в отличие от большинства украинских дезертиров, эти трое десантников оставили оружие и боеприпасы на позициях и домой отправились «пустыми».

«Правый сектор» снова в деле

Дезертирство, массовые случаи разрыва контрактов и низкий уровень морально-психологического состояния личного состава ВСУ становятся причинами катастрофического некомплекта передовых армейских частей. Как сообщают в Народной милиции ДНР, некоторые украинские командиры решили восполнить некомплект контрактников за счет боевиков-националистов.

К примеру, в 58-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ замечены более 30 «правосеков» (члены организации «Правый сектор»1, запрещенной на территории РФ), ожидающих распределения по позициям. Присутствие радикалов не афишируется, поскольку официальный Киев давно заявил о выводе всех незаконных вооруженных формирований из зоны силовой операции. Но задействование нацформирований по-прежнему является распространенной практикой украинской стороны в гражданской войне.

Англичане и датчане научат украинцев убивать русских

Разведка дончан сообщает о прибытии 60 инструкторов из Британии и Дании на полигон «Урзуф», что недалеко от Мариуполя в Донецкой области. В период с конца мая по середину июня иностранцы будут обучать украинских военнослужащих минно-взрывному, снайперскому делу, ведению диверсионной деятельности и другим программам.

Подготовку у западных военных пройдут более 500 бойцов 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, которая после завершения учебы и комплектования личным составом отправится в зону конфликта.

1 Организация запрещена на территории РФ.