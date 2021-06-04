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04 июня 13:54
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:52
Экономика
Кудрин оценил шансы бюджетной системы РФ выдержать возможный кризис
13:52
Общество
Совместная победа: как Роспотребнадзор приложил руку к созданию «ЭпиВакКороны»
13:51
Политика
Песков: у России нет враждебности к Эстонии
13:51
Политика
Кремль ответил ФБР на слова о российских хакерах
13:48
Политика
Эффективность «Спутника V» против индийского штамма коронавируса проверили в России
13:47
Общество
Чернышенко объяснил важность цифровизации на примере ситуации с пандемией
13:46
Общество
Глава Роспотребнадзора заявила, что «Санитарный щит» должен быть комфортным для людей
13:46
Ближний Восток
В Дубае все чаще встречаются самые ядовитые в мире пауки
13:46
Ближний Восток
Поставки оружия боевикам и убийства журналистов: мафиози Пекер продолжает разоблачать политиков Турции
13:41
Общество
«Государство» обыграло «Бизнес» в товарищеском баскетбольном матче на ПМЭФ
13:41
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13:40
Экономика
Чернышенко оценил популярность туристического кешбэка в России
13:40
Происшествия
Самолет с неисправным шасси благополучно приземлился в Шереметьево
13:40
Общество
Вице-премьер РФ Чернышенко назвал возможные сроки появления 6G в России
13:38
Шоу-бизнес
Дробыш рассказал, как Пугачева вернула его из Финляндии в Россию
13:38
Происшествия
Опубликовано видео задержания подозреваемого в краже у ветерана Пронина
13:37
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Донбасс сегодня: «Правый сектор» снова в деле, британцы научат украинцев убивать русских

  /   Обновлено: 04 июня 2021 13:16
Новороссия
Донбасс сегодня: «Правый сектор» снова в деле, британцы научат украинцев убивать русских
Федеральное агентство новостей  / 

Донбасс, 4 июня. Украинские десантники дезертируют с передовых. Британцы и датчане прибыли под Мариуполь для обучения украинских военных диверсионной деятельности. В зону ООС снова прибывают подразделения радикалов для участия в боевых действиях. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В республиках Донбасса второй день подряд соблюдается режим прекращения огня, информируют в оборонных ведомствах ДНР и ЛНР. В то же время передовые подразделения украинской армии продолжают подтягивать технику к линии соприкосновения и размещать ее в населенных пунктах. Данные мероприятия отмечены в Славном и Красногоровке Донецкой области, где ВСУ разместили четыре боевые машины пехоты.

Десантники ВСУ дезертируют с передовых

Элитные части украинской армии разбегаются, следует из сообщения Народной милиции ЛНР. Военная полиция ВСУ разыскивает трех сбежавших военнослужащих из состава 2-го батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Десантники сбежали с передовых позиций батальона в районе села Геевки Луганской области. Все трое — родом с юга Украины, из Николаевской области. Примечательно, что, в отличие от большинства украинских дезертиров, эти трое десантников оставили оружие и боеприпасы на позициях и домой отправились «пустыми».

«Правый сектор» снова в деле

Дезертирство, массовые случаи разрыва контрактов и низкий уровень морально-психологического состояния личного состава ВСУ становятся причинами катастрофического некомплекта передовых армейских частей. Как сообщают в Народной милиции ДНР, некоторые украинские командиры решили восполнить некомплект контрактников за счет боевиков-националистов.

К примеру, в 58-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ замечены более 30 «правосеков» (члены организации «Правый сектор»1, запрещенной на территории РФ), ожидающих распределения по позициям. Присутствие радикалов не афишируется, поскольку официальный Киев давно заявил о выводе всех незаконных вооруженных формирований из зоны силовой операции. Но задействование нацформирований по-прежнему является распространенной практикой украинской стороны в гражданской войне.

Англичане и датчане научат украинцев убивать русских

Разведка дончан сообщает о прибытии 60 инструкторов из Британии и Дании на полигон «Урзуф», что недалеко от Мариуполя в Донецкой области. В период с конца мая по середину июня иностранцы будут обучать украинских военнослужащих минно-взрывному, снайперскому делу, ведению диверсионной деятельности и другим программам.

Подготовку у западных военных пройдут более 500 бойцов 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, которая после завершения учебы и комплектования личным составом отправится в зону конфликта.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Все новости / Новороссия / Донбасс сегодня: «Правый сектор» снова в деле, британцы научат украинцев убивать русских
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