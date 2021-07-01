В том или ином виде растительные масла присутствуют во многих косметических средствах. К тому же такой проверенный веками продукт, как растительное масло, привлекает сторонников всего натурального и естественного. Сегодня мы изучим способность натурального масла омолаживать кожу лица, делать ее свежей, гладкой и упругой, и составим собственный рейтинг лучших косметических масел от морщин.

Масло — универсальный продукт с древней историей

Совершенно точно, что масло, используемое для поддержания красоты лица и тела, — изобретение не XXI века. До сих пор историки-археологи находят при раскопках небольшие, украшенные золотом и камнями, флаконы с хорошо сохранившимся оливковым маслом. В косметичках древних египтянок, гречанок, китаянок масла с добавлением разных трав и кореньев занимали далеко не последнее место. На территории России самым популярным было льняное масло, которое тоже применяли для лица и волос. Поэтому традиции масел насчитывают не одно тысячелетие. Растительные масла — универсальное средство для лица, тела, волос и ногтей. Правильно подобранное масло творит чудеса даже с такой деликатной зоной, как область вокруг глаз, делая морщинки менее заметными, а кожу — более здоровой и упругой.

Для чего используют растительные масла в косметологии?

Уже в наше время ученые выяснили, что по своей структуре растительные масла близки к составу кожного жира человека, поэтому кожа легко впитывает маслянистые текстуры.

Естественное происхождение масел делает их особенно привлекательными, ведь источник растительных масел — сама природа. В каждом географическом регионе есть свое популярное растительное масло, его производят из масличных растений, орехов, зерен, плодов, фруктовых косточек, цветов.

Растительные масла в косметологии поистине творят чудеса: решают проблемы с увлажнением, тонусом, увяданием кожи, обеззараживают раны, убирают шелушение и воспаление, спасают тусклые волосы и ломкие ногти.

Некоторые растительные масла содержат такое вещество, как сквален. Он способствует насыщению кожи кислородом, препятствует воздействию на кожу свободных радикалов и развитию раковых клеток. Не случайно сквален также называют «витамином кислорода». Он встречается в хлопковом масле, оливковом, амарантовом и пальмовом.

Уходовые средства на основе растительных масел легко приготовить в домашних условия. Все необходимые для этого ингредиенты и составляющие — флакончики, базовые масла, эфирные масла и другие — продаются аптеках и специализированных магазинах.

Масла из растений, особенно произведенные способом холодного отжима, содержат важные для кожи микроэлементы: витамины А, Е, D — токоферолы, витамин F, насыщенные жирные кислоты, фитостерины — вещества, препятствующие онкологии и атеросклерозу.

Федеральное агентство новостей /

Какие бывают косметические растительные масла?

Масла различаются прежде всего по способу производства.

Способ холодного отжима. При таком способе приготовления на масла не воздействуют температурой или химическими компонентами. Считается, что это самый полезный вид масел со 100%-ной пользой.

Горячее прессование. Этот способ подразумевает подогрев исходного продукта.

Экстракционный метод. Эта технология производства масел подразумевает, что сырье погружают в специальный растворитель, в результате чего получают мисцеллу — смесь растворителя и масла, и шрот — обезжиренный сухой остаток. Затем из мисцеллы удаляют растворитель, и масло дополнительно очищают.

По консистенции косметические масла бывают твердыми, жидкими и эфирными. Твердые масла также называют баттерами. Каждое из этих разновидностей масел обладает своими уникальными преимуществами.

Твердые масла

Являются самостоятельным косметическим средством, часто употребляются без смешивания с какими-либо ингредиентами; пример — кокосовое масло, тающее только в руках.

Выступают как прекрасная основа для других косметических средств.

Благодаря твердой консистенции удобны при хранении.

Жидкие масла

Легко транспортируют питание и увлажнение для кожи, хорошо впитываются.

Прекрасно смешиваются с другими компонентами.

Можно добавлять в крем или маску, а также использовать в дополнение к медицинским гелям и мазям.

Эфирные масла

Это — отдельная группа растительных масел, представляющих из себя летучие жидкости. Они обладают ярко выраженным действием, поэтому требуют тщательного изучения и подбора.

pixabay.com /

Как применять косметические масла

Нельзя сказать, какое масло от морщин — лучшее, не испытав его действие на практике. К тому же следует учитывать, что этот продукт используют не только как увлажняющую базу или инструмент для приведения кожи в порядок, но и как средство для снятия макияжа и лицевого массажа, поэтому перед покупкой необходимо определиться, для каких целей масло будет использоваться чаще всего.

Косметическое масло можно смешивать с кремами и гелями, обогащая их состав. Но не все масла пригодны для этих целей, обращайте на это внимание.

Для базового ухода достаточно нескольких капель продукта, которые нужно растереть на подушечках пальцев и аккуратно втереть в кожу лица, шеи, уделив особое внимание мимическим морщинам и области вокруг глаз.

Топ-7 лучших масел от морщин 2021 по версии ФАН

Ayoume Moisturing & Hydrating Face Oil with Olive масло для лица оливковое увлажняющее

market.yandex.ru / Prt Scr

Начнем наш обзор с классики. Оливковое масло — это самое древнее традиционное растительное косметическое средство. Масло от Ayoume подходит для всех типов кожи. Главный эффект — увлажнение. Природные свойства масла дерева оливы известны — это глубокое питание и смягчение кожи. Масло хорошо питает эпидермис витаминами и укрепляет овал лица. А укрепленный каркас лица способствует улучшению тонуса и разглаживанию морщин.

Помимо косметических свойств, оливковое масло оказывает целебное воздействие на воспаленную кожу благодаря содержанию такого вещества, как олеокантал. Масло набирается из флакона дозатором по принципу пипетки, что очень удобно для получения мелких порций. Универсальное и недорогое средство: одинаково хорошо увлажняет и питает не только лицо, но и шею, и зону декольте. Важно для пользователей: нельзя комбинировать этот продукт с эфирными маслами и смешивать его с кремами. С эфирными маслами теряются целебные качества масла, с кремами — утрачивается эффективность самого крема.

Недостатки косметического оливкового масла

Возможна индивидуальная непереносимость.

В составе масок его нельзя держать на лице больше 40 минут.

Не рекомендуется долго использовать это косметическое средство для проблемной кожи, этот период не должен превышать двух недель, чтобы на коже не появились черные точки-комедоны.

SeaCare органическое масло жожоба для лица, 100% натуральное

market.yandex.ru / Prt Scr

Масло жожоба очень популярно в косметической промышленности, его любят добавлять не только в кремы для лица, но и в шампуни. Как самостоятельное средство оно обладает превосходным увлажняющим эффектом. Его можно использовать в качестве базы для приготовления масок и кремов в домашних условиях. Хорошо подходит для смягчения кожи вокруг глаз. Природные свойства помогают регулировать выделение кожного жира, повышать эластичность кожи. А эластичная кожа, как известно, это кожа без заломов и морщин.

Масло противодействует появлению возрастных пигментных пятен. Если вдруг ваше лицо обгорело на солнце, масло жожоба нейтрализует воспаление и неприятные ощущения. Можно использовать для снятия макияжа. Флакончик с косметическим маслом от компании SeaCare снабжен удобным мягким пипеточным наконечником: в зависимости от силы нажатия можно набрать одну-две капли или больше. Сам флакончик выполнен в эко-стиле — плотное непрозрачное стекло белого цвета с зеленой этикеткой.

Недостатки косметического масла жожоба

Иногда при использовании этого масла на коже появляются сыпь и покраснения, возникает ощущение жжения и зуда.

Не рекомендовано к применению женщинам с повышенной растительностью на лице, так как может ее усилить.

Масло Adarisa касторовое

market.yandex.ru / Prt Scr

Касторовое косметическое масло представляет в нашем рейтинге фирма Adarisa. В первую очередь стоит выделить его питающее и смягчающее действие. При нанесении оно не просто увлажняет, но и удерживает на поверхности кожи живительную влагу. Касторовое масло также славится разглаживающими и омолаживающими свойствами и часто используется для борьбы с неглубокими мимическими морщинами. Подойдет это масло и проблемной коже, склонной к шелушениям и неровностям. Удобный колпачок-пипетка позволяет легко набирать необходимую дозу.

К недостаткам данного касторового масла можно отнести тот факт, что иногда оно может спровоцировать аллергию, поэтому необходимо заранее тестировать продукт на локтевом сгибе.

Aasha Herbals натуральное косметическое кокосовое масло

market.yandex.ru / Prt Scr

Кокосовое масло от Aasha Herbals привлекает внимание ярко-синей бутылочкой с крышечкой-защелкой. Через небольшое отверстие можно накапать на ладонь или в баночку с кремом нужное количество капель. Масло имеет низкую молекулярную массу, это означает, что продукт имеет превосходную способность к впитыванию эпидермисом. На коже кокосовое масло формирует тонкую защитную пленку, которая помогает сохранить оптимальный баланс влажности кожи лица. Продукт подходит всем типам кожи, вы также можете использовать его для лицевого массажа. Предотвращает солнечные ожоги, заживляет ранки и укусы насекомых. Желтоватый оттенок кокосового масла считается нормальным так же, как и небольшое включение органики в составе средства.

Недостатки кокосового масла

При изменении окружающей температуры продукт быстро меняет свою консистенцию, его сложно извлекать из бутылочки.

Органические хлопья в натуральном составе могут восприниматься как недостаток.

Shams Natural oils миндальное масло для лица, тела и волос

market.yandex.ru / Prt Scr

Ореховое масло в нашем обзоре представлено маслом миндаля — очень вкусного и полезного лакомства. Получают такое масло путем холодного отжима ядер сладкого и горького миндаля. Миндальное масло обладает выраженным эффектом против увядания кожи лица. Омолаживающее действие особенно заметно при применении в области вокруг глаз. Хорошо убирает темные круги под глазами. Показано для сухой, вялой кожи. Можно использовать для профилактики акне. Сочетается с любыми твердыми и жидкими маслами. Подходит для усиления эффекта лифтинговых кремов. Борется с токсинами, защищает от ультрафиолетовых лучей, активирует регенерацию. Благодаря легкой текстуре проникает глубоко в дерму, питает и смягчает ее. При применении масло не оставляет на лице жирных следов и блеска. Shams Natural позаботились о ярком дизайне коробочки и флакона, цветовое решение очень запоминающееся — фиолетовое с золотом.

Недостатки миндального масла

Масло быстро портится на свету, необходимо тщательно следить за условиями и сроками его хранения.

Важно помнить, что миндальное масло может осветлить ваш тон кожи, и учитывать это при использовании.

JERMINAL cosmetics масло зародышей пшеницы

market.yandex.ru / Prt Scr

Если вы решаете для себя, какое масло лучше для морщин вокруг глаз, то ответ очевиден — масло зародышей пшеницы. Это средство необычайно богато витаминами и настолько безопасно, что его рекомендуют даже беременным. Ростки пшеницы — рекордсмены по содержанию витамина Е, который важен для поддержания молодости кожи лица. Также в составе продукта много витаминов A, B, D, PP. Для применения в косметических целях масло ростков пшеницы обычно смешивают с другими маслами, более легкими по консистенции. Например, с оливковым, если кожа сухая. Или с маслом виноградных косточек, если кожа жирная.

Недостатки масла зародышей пшеницы

Сочетается с очень ограниченным количеством других масел и компонентов в процессе приготовления косметических средств.

В чистом виде масло — очень тяжелое и густое.

Натуральное масло для тела Zeitun персиковое

market.yandex.ru / Prt Scr

Масло персиковой косточки — отличный, 100% натуральный продукт, обладающий приятным нерезким ароматом и способный подарить вашей коже необычайную мягкость и бархатистость, питание, свежесть и здоровье. Кроме того, средство Zeitun можно применять для снятия макияжа — оно обеспечивает деликатное и качественное очищение. И, конечно же, именно масло персиковой косточки составляет прекрасную основу для приготовления различных ароматических масляных смесей для решения широкого спектра задач — массаж, омоложение, питание, восстановление кожи. Хорошо подходит в качестве уходового средства для уставшей и чувствительной кожи, смягчает раздражения, устраняет шелушение, способствует сужению расширенных пор.

Среди недостатков продукта можно отметить, что он не слишком хорош для жирной кожи, а также не рекомендован к использованию при воспалениях.