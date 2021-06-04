В МВД опровергли сообщения об угрозах в адрес жены полицейского из Новосибирска

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
04 июня 13:54
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:52
Экономика
Кудрин оценил шансы бюджетной системы РФ выдержать возможный кризис
13:52
Общество
Совместная победа: как Роспотребнадзор приложил руку к созданию «ЭпиВакКороны»
13:51
Политика
Песков: у России нет враждебности к Эстонии
13:51
Политика
Кремль ответил ФБР на слова о российских хакерах
13:48
Политика
Эффективность «Спутника V» против индийского штамма коронавируса проверили в России
13:47
Общество
Чернышенко объяснил важность цифровизации на примере ситуации с пандемией
13:46
Общество
Глава Роспотребнадзора заявила, что «Санитарный щит» должен быть комфортным для людей
13:46
Ближний Восток
В Дубае все чаще встречаются самые ядовитые в мире пауки
13:46
Ближний Восток
Поставки оружия боевикам и убийства журналистов: мафиози Пекер продолжает разоблачать политиков Турции
13:41
Общество
«Государство» обыграло «Бизнес» в товарищеском баскетбольном матче на ПМЭФ
13:41
ФАН-ТВ
ФАН поздравляет Алексея Навального с Днем рождения!
13:41
Политика
В США рассказали, какое оружие отобьет у Украины желание воевать с Россией
13:40
Экономика
Чернышенко оценил популярность туристического кешбэка в России
13:40
Происшествия
Самолет с неисправным шасси благополучно приземлился в Шереметьево
13:40
Общество
Вице-премьер РФ Чернышенко назвал возможные сроки появления 6G в России
13:38
Шоу-бизнес
Дробыш рассказал, как Пугачева вернула его из Финляндии в Россию
13:38
Происшествия
Опубликовано видео задержания подозреваемого в краже у ветерана Пронина
13:37
Происшествия
Правоохранители разыскивают подозреваемую в убийстве екатеринбурженку
13:35
Армия
Власти США описали военные достижения России словами «это уже не та страна»
13:31
Происшествия
Самолет из Петербурга экстренно садится в Москве
Все новости
04 июня 13:54
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:52
Экономика
Кудрин оценил шансы бюджетной системы РФ выдержать возможный кризис
13:52
Общество
Совместная победа: как Роспотребнадзор приложил руку к созданию «ЭпиВакКороны»
13:51
Политика
Песков: у России нет враждебности к Эстонии
13:51
Политика
Кремль ответил ФБР на слова о российских хакерах
13:48
Политика
Эффективность «Спутника V» против индийского штамма коронавируса проверили в России
13:47
Общество
Чернышенко объяснил важность цифровизации на примере ситуации с пандемией
13:46
Общество
Глава Роспотребнадзора заявила, что «Санитарный щит» должен быть комфортным для людей
13:46
Ближний Восток
В Дубае все чаще встречаются самые ядовитые в мире пауки
13:46
Ближний Восток
Поставки оружия боевикам и убийства журналистов: мафиози Пекер продолжает разоблачать политиков Турции
13:41
Общество
«Государство» обыграло «Бизнес» в товарищеском баскетбольном матче на ПМЭФ
13:41
ФАН-ТВ
ФАН поздравляет Алексея Навального с Днем рождения!
13:41
Политика
В США рассказали, какое оружие отобьет у Украины желание воевать с Россией
13:40
Экономика
Чернышенко оценил популярность туристического кешбэка в России
13:40
Происшествия
Самолет с неисправным шасси благополучно приземлился в Шереметьево
13:40
Общество
Вице-премьер РФ Чернышенко назвал возможные сроки появления 6G в России
13:38
Шоу-бизнес
Дробыш рассказал, как Пугачева вернула его из Финляндии в Россию
13:38
Происшествия
Опубликовано видео задержания подозреваемого в краже у ветерана Пронина
13:37
Происшествия
Правоохранители разыскивают подозреваемую в убийстве екатеринбурженку
13:35
Армия
Власти США описали военные достижения России словами «это уже не та страна»
13:31
Происшествия
Самолет из Петербурга экстренно садится в Москве
Все новости

В МВД опровергли сообщения об угрозах в адрес жены полицейского из Новосибирска

2046
Происшествия
В МВД опровергли сообщения об угрозах в адрес жены полицейского из Новосибирска
78.mvd.ru  /  ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Новосибирск, 4 июня. Сотрудники правоохранительных органов опровергли информацию об угрозах, якобы полученных супругой полицейского.

Жена инспектора ДПС, смертельно ранившего водителя из Азербайджана во время задержания, хотела привлечь внимание к произошедшему. Для этого она записала видеообращение о якобы поступивших ей и ее близким угрозах, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

По словам источника в ведомстве, в Сети появилось видео, на котором некая россиянка назвала себя супругой арестованного сотрудника полиции и попросила общественность защитить ее и мужа от опасности. Однако в МВД опровергли информацию о каких бы то ни было угрозах, заявив, что женщине посоветовал так сделать адвокат. По мнению юриста, такой ход сделал бы историю более резонансной.

Ранее сообщалось, что молодой человек, которого при задержании полицейский ранил в голову, скончался в реанимации. Перед этим юноша впал в кому.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / В МВД опровергли сообщения об угрозах в адрес жены полицейского из Новосибирска
убийство новосибирск стрельба задержание новосибирская область смертельное ранение
Комментировать
Самое популярное
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Политика 52636 2 июня 2021
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Технологии 45976 3 июня 2021
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Политика 34600 3 июня 2021
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Происшествия 32033 3 июня 2021
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Некоторые россияне могут лишиться детских выплат не по своей вине
Экономика 30385 4 июня 2021
Некоторые россияне могут лишиться детских выплат не по своей вине
Рейтинг@Mail.ru