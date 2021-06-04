В МВД опровергли сообщения об угрозах в адрес жены полицейского из Новосибирска

Новосибирск, 4 июня. Сотрудники правоохранительных органов опровергли информацию об угрозах, якобы полученных супругой полицейского.

Жена инспектора ДПС, смертельно ранившего водителя из Азербайджана во время задержания, хотела привлечь внимание к произошедшему. Для этого она записала видеообращение о якобы поступивших ей и ее близким угрозах, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

По словам источника в ведомстве, в Сети появилось видео, на котором некая россиянка назвала себя супругой арестованного сотрудника полиции и попросила общественность защитить ее и мужа от опасности. Однако в МВД опровергли информацию о каких бы то ни было угрозах, заявив, что женщине посоветовал так сделать адвокат. По мнению юриста, такой ход сделал бы историю более резонансной.

Ранее сообщалось, что молодой человек, которого при задержании полицейский ранил в голову, скончался в реанимации. Перед этим юноша впал в кому.