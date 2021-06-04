ФАН поздравляет Алексея Навального с Днем рождения!

Алексей Анатольевич! Федеральное агентство новостей хочет поздравить вас с Днем рождения.

45 лет — солидный возраст для мужчины. К этой отметке вы подошли, имея семью и двоих детей, пусть и за границей, стабильный высокий доход, пусть и краденый, серьезных покровителей, пусть и преступников, и крепкую крышу над головой, пусть и в колонии. А еще у вас есть много друзей.

Алексей Анатольевич, мы очень беспокоимся, что ваши друзья, массово сбежавшие за границу, держат вас в неведении о реальном положении вещей и через адвокатов рассказывают сказки. Поэтому сейчас мы раскроем вам правду.

Вам будет больно это слышать, но под стенами колонии не дежурят миллионы школьников и студентов, требуя вас освободить.

Ваш биткоин-кошелек, на который сотнями миллионов поступали гонорары за «расследования» и вознаграждения за митинги, практически пуст. Финансовые потоки иссякли. В следующий отпуск вам придется ехать за свой счет.

Волков, Жданов и Певчих не смогли наскрести на «финальный бой» по всей России не только 500 тысяч протестующих, но даже 20 тысяч. А еще позволили украсть базу с данными сторонников.

Ваши санкции не приняли ни ЕС, ни США, а «Северный поток — 2» все также продолжает строиться. К окончанию вашего срока он уже будет работать.

Алексей, Кремль все еще стоит. Танки НАТО не едут в Покров. Борт №1 Байдена к вам так и не вылетел. Земля не сошла с орбиты.

Это трудно, но примите правду. Ваши друзья сбежали, бросив вас в тюрьме, и ради вас они не вернутся. Как сказал Милов, не все должны героически сидеть. Кто-то должен и отсиживаться в безопасной Европе.

Ну а вы мужайтесь. Здоровья вам крепкого, сокамерников душевных. Поправляйтесь и исправляйтесь.

С наилучшими пожеланиями, Федеральное агентство новостей.