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Все новости
04 июня 13:53
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:51
Политика
Песков: у России нет враждебности к Эстонии
13:51
Политика
Кремль ответил ФБР на слова о российских хакерах
13:48
Политика
Эффективность «Спутника V» против индийского штамма коронавируса проверили в России
13:47
Общество
Чернышенко объяснил важность цифровизации на примере ситуации с пандемией
13:46
Общество
Глава Роспотребнадзора заявила, что «Санитарный щит» должен быть комфортным для людей
13:46
Ближний Восток
В Дубае все чаще встречаются самые ядовитые в мире пауки
13:46
Ближний Восток
Поставки оружия боевикам и убийства журналистов: мафиози Пекер продолжает разоблачать политиков Турции
13:42
Экономика
Кудрин оценил шансы бюджетной системы РФ выдержать возможный кризис
13:41
Общество
«Государство» обыграло «Бизнес» в товарищеском баскетбольном матче на ПМЭФ
13:41
ФАН-ТВ
ФАН поздравляет Алексея Навального с Днем рождения!
13:41
Политика
В США рассказали, какое оружие отобьет у Украины желание воевать с Россией
13:40
Экономика
Чернышенко оценил популярность туристического кешбэка в России
13:40
Происшествия
Самолет с неисправным шасси благополучно приземлился в Шереметьево
13:40
Общество
Вице-премьер РФ Чернышенко назвал возможные сроки появления 6G в России
13:38
Шоу-бизнес
Дробыш рассказал, как Пугачева вернула его из Финляндии в Россию
13:38
Происшествия
Опубликовано видео задержания подозреваемого в краже у ветерана Пронина
13:37
Происшествия
Правоохранители разыскивают подозреваемую в убийстве екатеринбурженку
13:35
Армия
Власти США описали военные достижения России словами «это уже не та страна»
13:31
Происшествия
Самолет из Петербурга экстренно садится в Москве
13:30
Общество
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ФАН поздравляет Алексея Навального с Днем рождения!

ФАН-ТВ
ФАН поздравляет Алексея Навального с Днем рождения!

Алексей Анатольевич! Федеральное агентство новостей хочет поздравить вас с Днем рождения.

45 лет — солидный возраст для мужчины. К этой отметке вы подошли, имея семью и двоих детей, пусть и за границей, стабильный высокий доход, пусть и краденый, серьезных покровителей, пусть и преступников, и крепкую крышу над головой, пусть и в колонии. А еще у вас есть много друзей.

Алексей Анатольевич, мы очень беспокоимся, что ваши друзья, массово сбежавшие за границу, держат вас в неведении о реальном положении вещей и через адвокатов рассказывают сказки. Поэтому сейчас мы раскроем вам правду.

Вам будет больно это слышать, но под стенами колонии не дежурят миллионы школьников и студентов, требуя вас освободить.

Ваш биткоин-кошелек, на который сотнями миллионов поступали гонорары за «расследования» и вознаграждения за митинги, практически пуст. Финансовые потоки иссякли. В следующий отпуск вам придется ехать за свой счет.

Волков, Жданов и Певчих не смогли наскрести на «финальный бой» по всей России не только 500 тысяч протестующих, но даже 20 тысяч. А еще позволили украсть базу с данными сторонников.

Ваши санкции не приняли ни ЕС, ни США, а «Северный поток — 2» все также продолжает строиться. К окончанию вашего срока он уже будет работать.

Алексей, Кремль все еще стоит. Танки НАТО не едут в Покров. Борт №1 Байдена к вам так и не вылетел. Земля не сошла с орбиты.

Это трудно, но примите правду. Ваши друзья сбежали, бросив вас в тюрьме, и ради вас они не вернутся. Как сказал Милов, не все должны героически сидеть. Кто-то должен и отсиживаться в безопасной Европе.

Ну а вы мужайтесь. Здоровья вам крепкого, сокамерников душевных. Поправляйтесь и исправляйтесь.

С наилучшими пожеланиями, Федеральное агентство новостей.

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Все новости / ФАН-ТВ / ФАН поздравляет Алексея Навального с Днем рождения!
навальный день рождения 45 лет
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