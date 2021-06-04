Песков рассказал о реакции Путина на вылет сборной России из ЧМ по хоккею

Москва, 4 июня. Пресс-секретарь политического лидера России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин расстроился проигрышу российской сборной канадцам в чемпионате по хоккею.

Официальный представитель Кремля заявил, что президент страны, как и все россияне, расстроился вылету российской сборной из чемпионата мира, после проигрыша в овертайме сборной Канады со счетом 2:1.

Больельщики сборной тренера Валерия Брагина разочарованы исходом игры, так как соперником России в этой борьбе была одна из слабейших канадских команд за всю историю чемпионата. Встреча состоялась 3 июня. Победу канадцам принес Эндрю Манджапане в овертайме.