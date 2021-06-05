Валдис Пельш: Сейчас самое время заново открыть для себя Россию

В субботу звезда Первого канала Валдис Пельш отмечает день рождения. В эксклюзивном интервью ФАН телеведущий и шоумен, известный по передачам «Угадай мелодию», «Розыгрыш» и «Русская рулетка» рассказал, что привело его в документалистику, для он чего занимается экстремальными видами спорта и почему все завидуют Дмитрию Нагиеву.

— У одного из самых популярных телеведущих страны сегодня день рождения…

— Да, бывает и такое!

— Телезритель привык видеть вас в роли блестящего шоумена. Неожиданный творческий поворот вы совершили несколько лет назад, когда начали снимать документального кино, путешествуя по России. Документалистика — главное сейчас в вашей жизни?

— Да, документальное кино, наверное, сейчас основная моя профессионализация и самореализация. Я не могу сказать, что мы снимаем только по России. Есть Узбекистан, есть Эверест, есть остров Гваделупа, где мы снимали большую белую акулу, есть исторические фильмы. Например, «Полярное братство» — фильм о сотрудничестве советских и британских летчиков в 1941 году в Мурманске, об авиационном полке Сафронова. То есть мы просто снимаем то, что нам интересно.

К счастью, Россия — это регион, который может предложить огромное количество тем, весьма интересных и уникальных, снимать-не переснимать, вопрос только в финансировании.

Мне интересно рассказывать истории людям и слышать истории других людей, которые становятся героями наших фильмов. На Первом канале 2 июня вышел фильм «Планета земля. Увидимся завтра» — это попытка заглянуть в будущее человечества, лет на 20-30 вперед, на основе научных изысканий и проектов, которые находятся либо в стадии глубокой проработки, либо уже в виде экспериментальных образцов.

instagram.com / @pelshtv

— Какие фильмы выйдут следом?

— Сейчас мы сдаем фильм «Русский север: Дорогами открытий» — наш взгляд на северные территории, наша попытка проложить свой маршрут по этим необъятным территориям. Съемки проходили в основном в Архангельской области, а также в соседних Вологодской и Ярославской областях. Позади первая экспедиция по Татарстану, мы вышли из съемочного периода первой, и это будет наш следующий фильм. Сейчас самое подходящее время, чтобы открыть для себя заново нашу страну.

— А еще вы музыкант, рекордсмен по прыжкам с парашютом, покоряете горные вершины и серьезно занимаетесь дайвингом. Быть разноплановым и не бояться экстрима — часть профессии или обязанность публичного человека?

— Дайвинг и парашютный спорт — особенно технический дайвинг — означает погружения на глубину свыше 40 метров, а в парашютном спорте это прыжки по дисциплине «большие формации». Это никоим образом не может быть данью собственной популярности и медийности, поскольку за это можно заплатить очень высокую цену.

Есть люди, которые могут прыгать, а есть люди, которым это категорически запрещено и противопоказано. Но если позволяет состояние здоровья, конституция, психика, то было бы грустно прожить жизнь, не ощутив свободного падения или погружения на какие-то интересные затонувшие объекты.

ТАСС / Михаил Метцель

— Меняя формат, вы остаетесь человеком из шоу-бизнеса?

— Не списываю себя со счетов с шоу-бизнеса — я по-прежнему действующий штатный ведущий Первого канала. Другое дело, что развлекательные форматы, которые веду я, выходят достаточно редко. Не вижу никакого противоречия в совмещении ролей ведущего развлекательной программы и автора и продюсера документального кино. Сейчас стало больше работы именно в кадре, как ведущего документальных фильмов, чему я несказанно рад, потому что это всегда интересней.

— Вам предлагают снять фильмы, как медийному лицу? Откуда берутся темы?

— Предложение поступило только однажды. Дмитрий Хаустов предложил снять документальный сериал «Люди, сделавшие землю круглой» о зарождении дальней авиации, потому что он нашел архив летчика-испытателя Георгия Байдукова, второго пилота Чкалова. А дальше я сам ходил, всех дергал и находил финансирование.

— Вы создали команду?

— Сначала я познакомился с режиссером Кристиной Козловой, она исполняет функцию директора нашей продакшн-компании, потом с Еленой Потаниной мы сделали второй продакшн. На них — административные и производственные функции. Моя часть в большей степени творческая.

— В развлекательных программах вы легкий, искрометный, очень остроумный ведущий. В жизни вы такой же — или наоборот интроверт и «ботаник»?

— Ну хорошо, что только ботаником обозвали, могли бы и жестче со мной поступить (смеется)! Нет, конечно. На самом деле, профессия телеведущего предполагает предрасположенность к определенным действиям. Первое действие — это умение разговаривать с аудиторией на том языке, который ей понятен и который она хочет услышать. Второе — импровизационная составляющая. Мы должны реагировать на то, что происходит на площадке, что и составляет ценность нашего труда. Если вы просто «прокладка» между камерой, зрителем и текстом, который написал вам некий автор, то вы вне профессии. Любой ведущий — это человек, который сегодня, здесь и сейчас выходит на публику, учитывая сводку погоды, учитывая настроение, которое сейчас царит в зале. Если всего этого нет, то вам придется прятаться за текст.

Агентство городских новостей Москва /

— Вы всего достигли в профессии? Или есть, куда двигаться? Есть идеи, как развиваться дальше?

— Когда кто-то из ведущих вам скажет, что он достиг всего в профессии, вы можете прекратить с ним интервью, потому что для себя он закончился в этой профессии. Как только вы успокаиваетесь и говорите себе: «Все, что я делаю — гениально», — на этом точка. Единственный момент, когда имеет смысл подбодрить себя словами «ты гений, все, что ты делаешь, божественно и востребовано публикой», — внезапное волнение перед выходом. Для того, чтобы его снять, нужно себя захвалить. Волнение убивает импровизацию.

— Состояние внутренней готовности к эфиру — это такой же экстрим, как в спорте? Боитесь ли вы проколов?

— А чего их бояться? Проколы — они либо будут, либо нет. Когда люди вокруг меня спрашивают: «У нас все получится?», я всегда отвечаю: «И не такие концерты заваливали, так что ты не волнуйся». Каждый имеет право на ошибку, в проколах нет ничего страшного, просто вы сделали выводы и пошли дальше. Волнение — это штука, которую нельзя рационально объяснить. Почему-то вдруг вы почувствовали, что для вас сегодняшний концерт чем-то важен и очень хочется выглядеть на голову выше.

— Не надоели ли вам люди, кстати? Столько затратной энергии, самоотдачи. Подпитку дают внешние впечатления, новые знания — или все-таки общение с людьми?

— Нет, люди не могут вас «питать». Вы работаете для них. Публика, собственно говоря, является тем, что сделает вас богатым или свободным человеком, или человеком среднего достатка. Это то, ради чего и благодаря чему вы существуете как самореализовавшийся человек. Выходя к зрителям, вы должны понимать, что вы должны их любить, вы не можете их не любить, мизантропия в нашей профессии быстро вас убьет. Как можно не любить людей, если это твое «рабочее место», собственно говоря?

— Вам предлагают сняться в рекламе, стать рекламным лицом компании по примеру Дмитрия Нагиева?

— Нет, ну куда нам до Димы? Дима в этом плане ас из асов. Был такой немецкий летчик Эрнст Удет во время первой мировой войны. На одном из его «альбатросов», на хвостовом оперении, было написано: «Только не ты». То есть тот, что заходил к нему в хвост, французский или английский летчик, читал эту надпись. «Только не ты» — Дима может у себя на спине это написать для всех, кто ему завидует, включая меня.

Агентство городских новостей Москва / Александр Авилов

— Телевидение меняется, вы на телевидении с 1987 года, если не ошибаюсь. Какие новые тенденции вы прочувствовали и как они коснулись вас?

— Главная тенденция — вопрос доставки вашего контента, вашего видеоматериала вашему зрителю. Мы используем и Первый канал, и YouTube, и другое. Не используя разные способы доставки, вы не сможете охватить аудиторию. Аудитория поделилась очень четко: все живут в разных плоскостях. Если вы хотите быть максимально востребованы, вам нужно это учитывать. И неважно, где вы работаете сейчас, важно качество вашего материала.

— Когда разыгрывают политическую карту, то часто делают это с помощью медийных лиц. Вам приходится как-то оправдываться, что вы, вообще-то, русский человек?

— Во-первых, мне не приходится никогда оправдываться, что я русский человек. Россия — это страна, в которой ты можешь быть абсолютно любой национальности и можешь быть воспринят абсолютно как равный. Это не страна, которая перемалывает, как, допустим, Швейцария, где идет просто полная аннигиляция и растворение, где ты становишься швейцарцем.

Здесь ты можешь быть латышом, который давным-давно живет в России и получает удовольствие от этого.

Я давно прекратил вести беседы на политические темы в том случае, когда возникает этот вящий вопрос. «Давайте спросим его, мол, а что, Валдис, Крым наш?» На это я всегда отвечаю: «А скажите мне, пожалуйста, вы с какой целью интересуетесь? Вы не знаете, что Крым является территорией Российской Федерации? Если вас действительно интересуют политические вопросы, задавайте их либо профессионалам, либо задавайте их в том ключе, в котором только я могу на них ответить». Это, знаете, как детская игра в «Крысу».

Как-то недавно Леша Кортнев (фронтмен группы Несчастный случай. — Прим. ФАН) был где-то в латвийских империях. Естественно, они спросили: «Алексей, а чей Крым?» Ошибка Леши была только в одном — он не задал ответный вопрос: «Ребята, а вы почему меня об этом спрашиваете? Ведь как бы я ни ответил, это вызовет неприязнь определенной части аудитории. Вы задали этот вопрос, чтобы меня кто-то потроллил?» А Леша, в силу своей интеллигентности, не ответил так — и попал в ситуацию, когда сообщество разделилось. Одни им восхищаются, другие его ругают.

Зачем? Пускай политикой занимаются политики. Тем более, что, как вы знаете, если вы врете жене, то это аморально, если вы врете на работе, это мошенничество, а если вы врете нации, то это политика. Я не являюсь человеком, который интересуется самореализацией в политике с точки зрения профессиональной самореализации.

ТАСС / Артем Геодакян

— Что вас связывает с музыкой, есть ли новые проекты?

— Вместе с группой «Несчастный случай» мы запустили проект «Музыкальный факультет. Кафедра занимательной песни» — YouTube-шоу, вышло четыре выпуска. Это история двух песен, написанных либо на одну и ту же тему, либо в одно и тоже время, либо одним и тем же человеком и некий конфликт этих песен между собой. Одна, допустим, стала общепризнанной, народной, а вторая осталась дворовой или студенческой, или ернической какой-то. Экспертами кафедры занимательных песен станут актер, чтец и ведущий музыкальных программ Василий Соловьев-Седой-младший и журналист Михаил Чумалов. Мы столкнулись с тем, что аудитория для этого проекта и аудитория документального кино очень разные, поэтому нам нужно найти правильный путь поставки контента к зрителю.

— Вы освоили небо и воду, а что на земле, какая тема вас увлекает?

— Тема, которую мы сейчас будем осваивать и делать большое документальное кино — она прям земельно-приземленная.

— Что можно рассказать про вашу личную жизнь?

— Есть два слова: все хорошо!

ТАСС / Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Валдис Пельш родился в 1967 году в Риге. Окончил философский факультет МГУ им. Ломоносова, где познакомился с Алексеем Кортневым, с которым позже создал рок-группу «Несчастный случай». В 2001-2003 годах был диктором детского и развлекательного вещания Первого канала. Наибольшую известность получил как ведущий телепередач «Угадай мелодию», «Русская рулетка» и «Розыгрыш».