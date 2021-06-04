Памфилова пообещала жестко оценивать работу предвыборной комиссии

Москва, 4 июня. Рабочая группа по рассмотрению жалоб будет строго оценивать добросовестность комиссий на стадии предвыборной кампании, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Она потребовала от комиссий максимально качественно провести регистрацию кандидатов во время предстоящей предвыборной кампании. Ни один инцидент не останется без внимания, подчеркнула председатель ЦИК.

«Поскольку я буду возглавлять рабочую группу по рассмотрению жалоб, мы будем с пристрастием подходить, и будем более жестко, чем когда-либо, оценивать, насколько добросовестно наши комиссии прошли эту стадию предвыборной кампании. Выводы будут серьезными», — заявила Элла Памфилова.

Ранее она оценила идею голосования по почте. По мнению руководителя ЦИК, такой способ архаичен, а в России выбирают современные методы.