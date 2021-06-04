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04 июня 12:26
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новостей
12:24
Российскую вакцину «Спутник V» одобрят в ВОЗ в течение ближайших месяцев
12:24
Политика
Песков сообщил, что на саммите Путина и Байдена может подняться вопрос Украины
12:23
Общество
Соглашение о сотрудничестве между Петербургом и Приамурьем впервые подписали на ПМЭФ
12:21
Политика
Песков подтвердил готовность Путина дать Байдену пояснения по Белоруссии
12:21
Политика
Кремль: конкретики по встрече Путина и Зеленского нет
12:21
Спорт
Президент Федерации тенниса России высказался о задержании спортсменки Сизиковой
12:21
Политика
Песков: Путин и Байден сами решат, сколько продлится их встреча в Женеве
12:21
Общество
МГУ и «Яндекс» объединились для модернизации сферы образования в России
12:21
Армия
Двое азербайджанских журналистов подорвались на мине в Карабахе
12:19
Экономика
Башкирия попала в пятерку самых привлекательных регионов для инвестиций
12:18
Политика
Песков подтвердил постепенное возвращение Путина к работе в офлайн
12:17
Экономика
Критику ЕС в отношении БелАЭС прокомментировали в Минэнерго Белоруссии
12:17
Происшествия
Пенсионерка выпала из окна квартиры в Петербурге
12:17
Политика
Путин запретил причастным к экстремистским организациям участвовать в выборах
12:16
Спорт
Песков рассказал о реакции Путина на вылет сборной России из ЧМ по хоккею
12:16
Политика
Памфилова пообещала жестко оценивать работу предвыборной комиссии
12:15
Экономика
Минск ответил на претензии ЕС к БелАЭС
12:12
Политика
Граждан Латвии предостерегли от поездок в Белоруссию
12:11
Происшествия
Полицейские задержали мошенников, обокравших 96-летнего ветерана Пронина
12:07
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Памфилова пообещала жестко оценивать работу предвыборной комиссии

Политика
Памфилова пообещала жестко оценивать работу предвыборной комиссии
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 4 июня. Рабочая группа по рассмотрению жалоб будет строго оценивать добросовестность комиссий на стадии предвыборной кампании, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Она потребовала от комиссий максимально качественно провести регистрацию кандидатов во время предстоящей предвыборной кампании. Ни один инцидент не останется без внимания, подчеркнула председатель ЦИК.

«Поскольку я буду возглавлять рабочую группу по рассмотрению жалоб, мы будем с пристрастием подходить, и будем более жестко, чем когда-либо, оценивать, насколько добросовестно наши комиссии прошли эту стадию предвыборной кампании. Выводы будут серьезными», — заявила Элла Памфилова.

Ранее она оценила идею голосования по почте. По мнению руководителя ЦИК, такой способ архаичен, а в России выбирают современные методы.

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выборы цик памфилова
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