Президент Федерации тенниса России высказался о задержании спортсменки Сизиковой

Москва, 4 июня. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отказался комментировать ситуацию с российской теннисисткой Яной Сизиковой. Он отметил, что в организации не хватает сведений.

Тарпищев сказал, что пока рано давать оценку происходящему, однако о ситуации они знают еще с октября прошлого года. Он отметил, что для утверждений необходимы определенные бумаги.

«Мы можем предполагать, что речь идет о договорных матчах, но пока нет бумаг, не можем ничего делать», — подчеркнул Тарпищев в интервью РИА Новости.

Он отметил, что знает о задержании российской теннисистки, однако обсуждать этот вопрос не в его компетенции, поскольку такими вещами должны заниматься правоохранительные органы.

Российскую теннисистку Яну Сизикову задержали в Париже по подозрению в договорном матче на турнире «Ролан Гаррос». По информации обвинения, россиянка намеренно проиграла.