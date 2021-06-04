Депутат Бессараб объяснила новые критерии для получения детских пособий

Санкт-Петербург, 4 июня. Право россиян на получение пособия на детей от трех до семи лет останется до конца установленного периода, несмотря на новые критерии нуждаемости, заявила в беседе с ФАН депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«На самом деле эти критерии достаточно понятны и просты. Если у граждан есть одна квартира, дом, дача, земельный участок, нежилое помещение — хозяйственная постройка или гараж, к примеру, — один автомобиль, мотоцикл или моторная лодка, а также сбережения, годовой процент дохода по которым не превышает 250 тысяч рублей, то они продолжают оставаться нуждающимися», — поясняет парламентарий.

Выплаты таким семьям составляют, как и прежде, один прожиточный минимум на человека, а значит, сумма варьируется в районе 12 тысяч рублей. Как подчеркивает депутат, россияне, уже получившие право на пособие, не перестанут его получать в течение назначенного срока вне зависимости от попадания под новые критерии.

«Вместе с тем мне кажется, что еще предстоит поработать над этим перечнем, оценить ликвидность такого имущества. Потому что одна квартира в Москве и одна квартира на Крайнем Севере — это совершенно разные вещи», — говорит Светлана Бессараб.

politexpert.net / Аврора Зорина

Собеседница ФАН объясняет и новое правило «нулевого дохода», согласно которому во внимание попадает долговременная безработица родителей без объективных на то причин. Такие россияне могут скрывать доход из-за работы в теневом секторе экономики, а значит, не отчислять соответствующие выплаты в страховые и пенсионные фонды. Следовательно, на помощь государства им рассчитывать не стоит.

«При этом гражданин может находиться в отпуске по уходу за ребенком или в периоде нетрудоспособности, проходить срочную военную службу или обучаться на очных формах. Все эти причины являются уважительными и объективно принимаются к рассмотрению. Является неуважительной только причина, по которой гражданин нигде не работает и не получает никакого дохода», — подытоживает депутат.

Ранее Светлана Бессараб прокомментировала предложения президента Владимира Путина по поддержке семей с детьми. Она оценила важность компенсации стоимости путевок в летний лагерь, а также ежемесячные выплаты беременным малообеспеченным женщинам.