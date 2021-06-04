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новостей
16:53
Экономика
Предприниматель Дерипаска считает, что в России наступили хорошие времена
16:53
Наука
Внутреннее ядро Земли может оказаться кривым
16:53
Политика
Путин назвал темы обсуждения на предстоящем саммите с Байденом
16:52
Политика
Путин выразил надежду на окончание ситуации с санкциями
16:51
Общество
Путин заявил, что конкуренты дискредитируют российские вакцины в борьбе за деньгами
16:51
Происшествия
В Калининграде водителя электросамоката арестовали на трое суток
16:51
Общество
Первую в мире трансграничную пассажирскую канатную дорогу построят на Дальнем Востоке
16:51
Общество
ЕС ввел официальный запрет на полеты в своем воздушном пространстве для Белоруссии
16:47
Экономика
Путин сообщил о профиците российского бюджета в 2021 году
16:46
Спорт
Теннисистка Сизикова назвала клеветой выдвигаемые против нее обвинения
16:46
Общество
Депутат ЗакСа Чебыкин оценил идею о бесплатной охране школ в России
16:45
Экономика
Цена нефти Brent впервые с 2019 года превысила 72 доллара за баррель
16:45
Политика
Эксперты провозгласили поражение США в санкционной войне против «СП-2»
16:44
Происшествия
Жители острова Русский остались без электроэнергии
16:42
Общество
Канцлер Австрии уверен в положительном решении ЕМА по «Спутнику V»
16:42
Общество
Певец Сергей Рогожин объяснил, почему запретил бы выступать музыкантам в метро
16:41
Армия
МиГ-31 ВКС РФ был поднят в небо для перехвата самолета ВВС США над Баренцевым морем
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Политика
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16:40
Экономика
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Депутат Бессараб объяснила новые критерии для получения детских пособий

Общество
Депутат Бессараб объяснила новые критерии для получения детских пособий
Федеральное агентство новостей  / 

Санкт-Петербург, 4 июня. Право россиян на получение пособия на детей от трех до семи лет останется до конца установленного периода, несмотря на новые критерии нуждаемости, заявила в беседе с ФАН депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«На самом деле эти критерии достаточно понятны и просты. Если у граждан есть одна квартира, дом, дача, земельный участок, нежилое помещение — хозяйственная постройка или гараж, к примеру, — один автомобиль, мотоцикл или моторная лодка, а также сбережения, годовой процент дохода по которым не превышает 250 тысяч рублей, то они продолжают оставаться нуждающимися», — поясняет парламентарий.

Выплаты таким семьям составляют, как и прежде, один прожиточный минимум на человека, а значит, сумма варьируется в районе 12 тысяч рублей. Как подчеркивает депутат, россияне, уже получившие право на пособие, не перестанут его получать в течение назначенного срока вне зависимости от попадания под новые критерии.

«Вместе с тем мне кажется, что еще предстоит поработать над этим перечнем, оценить ликвидность такого имущества. Потому что одна квартира в Москве и одна квартира на Крайнем Севере — это совершенно разные вещи», — говорит Светлана Бессараб.

Депутат Бессараб объяснила новые критерии для получения детских пособий
politexpert.net  / Аврора Зорина

Собеседница ФАН объясняет и новое правило «нулевого дохода», согласно которому во внимание попадает долговременная безработица родителей без объективных на то причин. Такие россияне могут скрывать доход из-за работы в теневом секторе экономики, а значит, не отчислять соответствующие выплаты в страховые и пенсионные фонды. Следовательно, на помощь государства им рассчитывать не стоит.

«При этом гражданин может находиться в отпуске по уходу за ребенком или в периоде нетрудоспособности, проходить срочную военную службу или обучаться на очных формах. Все эти причины являются уважительными и объективно принимаются к рассмотрению. Является неуважительной только причина, по которой гражданин нигде не работает и не получает никакого дохода», — подытоживает депутат.

Ранее Светлана Бессараб прокомментировала предложения президента Владимира Путина по поддержке семей с детьми. Она оценила важность компенсации стоимости путевок в летний лагерь, а также ежемесячные выплаты беременным малообеспеченным женщинам.

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Все новости / Общество / Депутат Бессараб объяснила новые критерии для получения детских пособий
светлана бессараб пособия на детей детские выплаты
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