Башкирия попала в пятерку самых привлекательных регионов для инвестиций

Санкт-Петербург, 4 июня. Топ национального рейтинга инвестиционного климата российских субъектов пополнился новым перспективным регионом в лице Башкирии.

Если ранее Республика Башкортостан занимала девятое место (2020 год), то в этом году регион занял пятое место в перечне наиболее привлекательных для инвестиций российских субъектов.

Успехи Башкирии были озвучены в рамках международного экономического форума, который проходит с 2 по 5 июня в Петербурге. Глава республики Радий Хабиров рассказал о причинах успеха в сфере привлечения инвестиций.

«Самое важное — создание открытого диалога с бизнесом, поэтому я лично контролирую реализацию проектов, мой личный номер есть у инвесторов. Несмотря на пандемию и снижение предпринимательской активности, объем инвестиций в основной капитал в 2020 году составил 100,9%. Это говорит о жизнестойкости нашей экономики и наших правильных действиях», — отметил руководитель региона.

Хабиров также подчеркнул, что в Башкирии действуют так называемые инвестиционные и предпринимательские часы, во время которых в прошлом году было изучено 143 инвестпроекта, сумма вложений при этом составляла больше 300 млрд рублей. Республика также оказала помощь предпринимателям на сумму более 36 млрд рублей.

Согласно результатам продвижения Башкортостана по «Индексу административного давления», регион снизил бюрократизм в бизнес-секторе, поэтому Башкирии удалось занять девятую строчку по данному показателю. Как указывает глава республики, субъект сейчас активно оптимизирует различные меры поддержки для предпринимателей и занимается стремительной цифровизацией.

Один из давних проектов в Башкирии, задуманных в 1996 году, получит развитие благодаря инвестициям в размере 11,6 млрд рублей. Это станет возможным благодаря подписанию соглашений региона с банком ВТБ на полях ПМЭФ-21.