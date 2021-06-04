Итоги дебатов: читатели ФАН выступили против принудительной вакцинации



Дебаты «Слово против слова», посвященные вакцинации, прошли 28 мая в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Несмотря на то, что в России нет дефицита препаратов, темпы массовой вакцинации падают. На данный момент вакцинация от COVID-19 — дело добровольное, но власти подчеркивают: привиться нужно всем. А недавно замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что вакцинация может стать обязательной. Это заявление вызвало огромный резонанс в обществе, но пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг данную информацию.

В дебатах на тему, надо ли принуждать россиян вакцинироваться, сошлись профессор, доктор медицинских наук, академик Российской академии естественных наук (РАЕН) Александр Редько и советник главы администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга, клинический психолог Сергей Петров.

За принудительную вакцинацию выступил Сергей Петров, он также поддержал внедрение ковид-паспортов. Его оппонент Александр Редько выступил против, сказав, что внедрение такого документа приведет к сегрегации, а принуждение людей к вакцинации выглядит подозрительно.

Федеральное агентство новостей /

Обсуждение темы шло в три этапа: вопросы от ведущего, вопросы участников друг другу и вопросы от журналистов. По окончании дебатов на сайте ФАН был размещен опрос, чтобы и читатели тоже могли выразить свое мнение. Онлайн-голосование длилось почти неделю, с 28 мая по 3 июня включительно. Вопрос принудительной вакцинации достаточно острый, но большая часть читателей — 95,34%, не колеблясь, проголосовала за позицию Александра Редько, посчитав принуждение к вакцинации излишней мерой. Сергей Петров набрал всего 4,14%. Таким образом, победителем дебатов «Слово против слова» стал Александр Редько.