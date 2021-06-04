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04 июня 13:53
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:52
Экономика
Кудрин оценил шансы бюджетной системы РФ выдержать возможный кризис
13:52
Общество
Совместная победа: как Роспотребнадзор приложил руку к созданию «ЭпиВакКороны»
13:51
Политика
Песков: у России нет враждебности к Эстонии
13:51
Политика
Кремль ответил ФБР на слова о российских хакерах
13:48
Политика
Эффективность «Спутника V» против индийского штамма коронавируса проверили в России
13:47
Общество
Чернышенко объяснил важность цифровизации на примере ситуации с пандемией
13:46
Общество
Глава Роспотребнадзора заявила, что «Санитарный щит» должен быть комфортным для людей
13:46
Ближний Восток
В Дубае все чаще встречаются самые ядовитые в мире пауки
13:46
Ближний Восток
Поставки оружия боевикам и убийства журналистов: мафиози Пекер продолжает разоблачать политиков Турции
13:41
Общество
«Государство» обыграло «Бизнес» в товарищеском баскетбольном матче на ПМЭФ
13:41
ФАН-ТВ
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13:41
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В США рассказали, какое оружие отобьет у Украины желание воевать с Россией
13:40
Экономика
Чернышенко оценил популярность туристического кешбэка в России
13:40
Происшествия
Самолет с неисправным шасси благополучно приземлился в Шереметьево
13:40
Общество
Вице-премьер РФ Чернышенко назвал возможные сроки появления 6G в России
13:38
Шоу-бизнес
Дробыш рассказал, как Пугачева вернула его из Финляндии в Россию
13:38
Происшествия
Опубликовано видео задержания подозреваемого в краже у ветерана Пронина
13:37
Происшествия
Правоохранители разыскивают подозреваемую в убийстве екатеринбурженку
13:35
Армия
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Итоги дебатов: читатели ФАН выступили против принудительной вакцинации

Общество
Итоги дебатов: читатели ФАН выступили против принудительной вакцинации
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко


Дебаты «Слово против слова», посвященные вакцинации, прошли 28 мая в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Несмотря на то, что в России нет дефицита препаратов, темпы массовой вакцинации падают. На данный момент вакцинация от COVID-19 — дело добровольное, но власти подчеркивают: привиться нужно всем. А недавно замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что вакцинация может стать обязательной. Это заявление вызвало огромный резонанс в обществе, но пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг данную информацию.

В дебатах на тему, надо ли принуждать россиян вакцинироваться, сошлись профессор, доктор медицинских наук, академик Российской академии естественных наук (РАЕН) Александр Редько и советник главы администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга, клинический психолог Сергей Петров.

За принудительную вакцинацию выступил Сергей Петров, он также поддержал внедрение ковид-паспортов. Его оппонент Александр Редько выступил против, сказав, что внедрение такого документа приведет к сегрегации, а принуждение людей к вакцинации выглядит подозрительно.

Итоги дебатов: читатели ФАН выступили против принудительной вакцинации
Федеральное агентство новостей  / 

Обсуждение темы шло в три этапа: вопросы от ведущего, вопросы участников друг другу и вопросы от журналистов. По окончании дебатов на сайте ФАН был размещен опрос, чтобы и читатели тоже могли выразить свое мнение. Онлайн-голосование длилось почти неделю, с 28 мая по 3 июня включительно. Вопрос принудительной вакцинации достаточно острый, но большая часть читателей — 95,34%, не колеблясь, проголосовала за позицию Александра Редько, посчитав принуждение к вакцинации излишней мерой. Сергей Петров набрал всего 4,14%. Таким образом, победителем дебатов «Слово против слова» стал Александр Редько.

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сергей петров вакцинация дебаты редько вакцинация против COVID-19 ковид-паспорта слово против слова
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