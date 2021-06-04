Песков подтвердил постепенное возвращение Путина к работе в офлайн

Москва, 4 июня. Президент России Владимир Путин будет постепенно возвращаться в режим работы офлайн. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Кремле подтвердили постепенный выход российского лидера из онлайн-формата работы. По словам Пескова, хотелось бы переключить режим с «ковидного» на «доковидный». Однако так не бывает, с сожалением отметил представитель Кремля в беседе с журналистами и добавил, что пандемия еще не закончилась.

Дмитрий Песков ранее анонсировал прямую линию с президентом России. Пресс-секретарь сообщил, что подготовка уже ведется.