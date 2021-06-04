Граждан Латвии предостерегли от поездок в Белоруссию

Рига, 4 июня. Министерство иностранных дел Латвии рекомендует гражданам страны отказаться от неважных поездок в Белоруссию.

По мнению дипломатов, местным жителям стоит принять во внимание «ситуацию с безопасностью» в республике.

«Призываем оценить необходимость поездок в Белоруссию. Кроме того, строгие правила миграции были ещё ужесточены», — говорится в обращении МИД.

В ведомстве уточнили, что из Белоруссии могут выезжать только граждане с разрешением на долгосрочное проживание в другой стране. Совершать такие поездки можно не чаще, чем раз в пол года.

Ранее стало известно, что сборной Белоруссии по хоккею придется возвращаться из Латвии на автобусе в связи с закрытием воздушного пространства. Ограничения были введены 25 мая после посадки самолета Ryanair в Минске.