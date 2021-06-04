Двое азербайджанских журналистов подорвались на мине в Карабахе

Баку, 4 июня. Азербайджанские журналисты погибли вследствие подрыва на взрывном устройстве в Карабахе, передает Гостелевидение Азербайджана (АЗТВ).

Отмечается, что съемочная группа телеканала АЗТВ была направлена в Кельбаджарский район для исполнения служебных обязанностей. Из-за подрыва мины погибли оператор и корреспондент. Кроме этого, водитель автобуса и местный житель получили ранения.

Также ранее сообщалось, что в МИД Азербайджана заявили о готовности провести демаркацию и демилитаризацию общей территориальной границы с Арменией. При этом в Баку возложили всю ответственность за обострение обстановки на азербайджано-армянском участке на Ереван.