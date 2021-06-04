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Соглашение о сотрудничестве между Петербургом и Приамурьем впервые подписали на ПМЭФ
12:21
Политика
Песков подтвердил готовность Путина дать Байдену пояснения по Белоруссии
12:21
Политика
Кремль: конкретики по встрече Путина и Зеленского нет
12:21
Спорт
Президент Федерации тенниса России высказался о задержании спортсменки Сизиковой
12:21
Политика
Песков: Путин и Байден сами решат, сколько продлится их встреча в Женеве
12:21
Общество
МГУ и «Яндекс» объединились для модернизации сферы образования в России
12:21
Армия
Двое азербайджанских журналистов подорвались на мине в Карабахе
12:19
Экономика
Башкирия попала в пятерку самых привлекательных регионов для инвестиций
12:18
Политика
Песков подтвердил постепенное возвращение Путина к работе в офлайн
12:17
Экономика
Критику ЕС в отношении БелАЭС прокомментировали в Минэнерго Белоруссии
12:17
Происшествия
Пенсионерка выпала из окна квартиры в Петербурге
12:17
Политика
Путин запретил причастным к экстремистским организациям участвовать в выборах
12:16
Спорт
Песков рассказал о реакции Путина на вылет сборной России из ЧМ по хоккею
12:16
Политика
Памфилова пообещала жестко оценивать работу предвыборной комиссии
12:15
Экономика
Минск ответил на претензии ЕС к БелАЭС
12:12
Политика
Граждан Латвии предостерегли от поездок в Белоруссию
12:11
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Двое азербайджанских журналистов подорвались на мине в Карабахе

Армия
Двое азербайджанских журналистов подорвались на мине в Карабахе
Федеральное агентство новостей  /  Петр Краснов

Баку, 4 июня. Азербайджанские журналисты погибли вследствие подрыва на взрывном устройстве в Карабахе, передает Гостелевидение Азербайджана (АЗТВ).

Отмечается, что съемочная группа телеканала АЗТВ была направлена в Кельбаджарский район для исполнения служебных обязанностей. Из-за подрыва мины погибли оператор и корреспондент. Кроме этого, водитель автобуса и местный житель получили ранения.

Также ранее сообщалось, что в МИД Азербайджана заявили о готовности провести демаркацию и демилитаризацию общей территориальной границы с Арменией. При этом в Баку возложили всю ответственность за обострение обстановки на азербайджано-армянском участке на Ереван.

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азербайджан мины карабах
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