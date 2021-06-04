Путин запретил причастным к экстремистским организациям участвовать в выборах

Москва, 4 июня. Президент РФ Владимир Путин подписал запрет лицам, причастным к экстремистским организациям, участвовать в выборах.

Соответствующий закон глава государства подписал 4 июня. Запрет будет распространяться на любые выборы, а не только на думские. Согласно документу, руководители и учредители таких организаций не смогут избираться в течение пяти лет с момента запрета организации, а члены и другие причастные к ее работе — в течение трех лет.

Устанавливать причастность к экстремистским организациям будет суд. Закон не будет распространяться на тех, кто оказывал помощь этим организациям в период, когда их деятельность не была экстремистской, и тех, чья помощь не была связана с экстремизмом. Закон вступил в силу 4 июня.

Ранее стало известно, что Путин на ПМЭФ проведет пленарное заседание в видеоформате с участием эмира Катара Тамим бин Хамад Аль Тани и канцлера Австрии Себастьяна Курца. Кроме того, он проведет встречу в режиме видеоконференции с международными инвесторами.